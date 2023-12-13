蘇打綠明年啟動巡演 先攻紅館再攻蛋

蘇打綠昨宣布明年3月將於香港啟動20周年巡演。（記者沈昱嘉／攝影）

歷經風風雨雨，蘇打綠這個月終於正式註冊取得「蘇打綠」商標所有權，象徵全權掌握團內大小事，日前宣布明年3月在香港 紅館展開「二十年一刻」巡演，至於台灣場進度？蘇打綠稱是壓軸等級，場地首選仍是台北小巨蛋，打趣稱辦在大巨蛋怕賣不完，因為入場歌迷重覆度太高，主唱青峰甚至語出驚人「也許是最後一次大型巡演」。

青峰今年歷經多次失聲，坦言仍會擔心聲音及體力狀況，過往最多只唱3場，因為沒有自信在第4場呈現出和前3場一模一樣的狀態，另透露想過仿效安室奈美惠的退休 模式，徹底離開演藝圈，「本來預設唱到40歲，沒有想到人生36歲才開始（指合約問題），現在沒有時間點。」

對於喉嚨的狀況，他表示聽天由命，但仍會積極保護，不吃辣的、炸的、甜的、冰的及各種刺激性食物，「我睡前也不能吃，因為會胃食道逆流，大學曾經吐過胃酸。」他說一旦天氣太冷也會失聲，有回嚴重到必須打類固醇救急，所以平常必須更加小心。

只是他對大型巡演興趣缺缺，談及這次下決心的契機，首先全權拿回名字「蘇打綠」占比極大，再來20周年具有一定的意義，他開玩笑說：「自己在心中（邊唱邊）默默告別演唱會，怕以後做不到。」至於會不會墊音？青峰妙回「我們有首電音歌」，但也感謝團員相互幫忙，表示「我們是蘇打綠合唱團」。

而考量身體狀況，青峰表示此套巡演檔期不會那麼密集，內容則聚焦在團員身上，暫無邀請嘉賓計畫。團長阿福前陣子體重破百，近來靠168間歇性斷食法搭配埋線瘦身10公斤，並宣布復刻計畫來到「十年一刻」、「你在煩惱什麼」2張專輯。