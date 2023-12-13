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徐若瑄搬回台灣 早已買豪宅為離婚準備

娛樂新聞組／綜合報導
徐若瑄（右）和李雲峰（左）9年婚姻終結，過去李雲峰曾赴台灣為徐若瑄演出電影站台獻吻。(本報資料照片)
徐若瑄（右）和李雲峰（左）9年婚姻終結，過去李雲峰曾赴台灣為徐若瑄演出電影站台獻吻。(本報資料照片)

台灣女藝人徐若瑄日前結束和新加坡富商李雲峰的9年婚姻，震驚娛樂圈；近日被爆她去年豪砸近台幣2億元（約634.2萬美元）買下百坪南港指標豪宅建案，可能「早在為離婚做準備」。

綜合媒體報導，從14歲就開始養家的徐若瑄，與姊姊和弟弟的感情相當好，加上與李雲峰的婚姻逐漸走到末路，她從去年開始就為了搬回台灣做準備；她希望讓所有家人都能有足夠空間居住在一起，因此看上了南港北流旁的頂級豪宅「世界明珠」，以實價登錄均價來看，該建案一坪要台幣136萬元起跳，而她買下的是百坪單戶，若加上上車位，總價至少超過台幣1億5000萬元，甚至接近2億元。

據悉，「世界明珠」預計2025年6月完工，擁有近萬坪基地，長達350米的巴洛克藝術門面，比「帝寶」足足大4倍多，天然崗石、羅馬列柱、連拱迴廊、雕花大門大氣十足，地理位置加上看好房價後市，讓徐若瑄決定砸重金購入。

徐若瑄姊弟三人從小由母親一手帶大，負責賺錢養家，她受訪時曾自稱是家裡的「父親」，姊姊負責幫忙處理行政與財務和照顧媽媽，弟弟也是被她送到日本念大學，返台後投資經營餐飲事業。

徐若瑄 新加坡 投資

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