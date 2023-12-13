握胡瓜緋聞證據陷冷戰 丁柔安求佛找平靜

傳熊霓的出現讓胡瓜老婆丁柔安(左)相當在意。(本報資料照片)

因與20歲樂天桃猿啦啦隊女神熊霓鬧緋聞 ，台灣綜藝大哥胡瓜與老婆丁柔安關係降至冰點，儘管胡瓜否認，徐乃麟也跳出來幫忙澄清，但丁柔安疑似握有曖昧證據，傳出不想再當老公經紀人，求佛找平靜。

綜合媒體報導，早前胡瓜被爆在錄影期間對熊霓照顧有加，還與熊霓父親互動熱絡，並被抓包胡瓜和熊霓有類似款的銀手環；為此夫妻兩人貌合神離，傳聞丁柔安非常介意這件事，只要聽到熊霓2字，就無法平靜。

雖然，胡瓜怒斥傳聞，一再強調熊霓只是子弟兵，而熊霓所屬的樂天也表示，「公司不回應流言。熊爸很熱情，時常盡地主之誼，也請過好幾次球團同仁吃飯。」

有一說，胡瓜自認不會被拍到與熊霓的畫面，甚至另闢相處空間機會，連知情者都嚇到；傳丁柔安出手上有相關證據，只是尚未正面交鋒。

與胡瓜傳出緋聞後，熊霓曾公開受訪表示：「瓜哥真的是很照顧後輩的前輩，願意提攜每一位後輩」，私下不會刻意與胡瓜避嫌，因為這些都是沒有發生過的事情，胡瓜對大家都很好。至於跟丁柔安的互動，熊霓回應：「之前『最強綜藝秀』錄影時柔安姊有來旁邊看，也有到球場幫我們一起加油」，但也坦言：「跟柔安姐沒有到這麼熟」。