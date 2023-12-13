蕭薔秀一字馬瑜伽 養生靠三寶

蕭薔倒立空劈一字馬，背景書法是她向王羲之致敬的「蘭亭集序」。

蕭薔2024慈善年曆歲末即將發行，邁入第28年，內容藏寶藏。這次她分享精靈女神的祕辛。藉由瑜伽、書法 、園藝「三寶」日日養心、滌心、舒心，發抒瀟灑快意人生。

蕭美人大開版的年曆已成她的人生軌跡的精煉，隨著她潛心書法藝術，瑜伽鍛鍊，還有園藝的陶冶，2024年版的每一幅畫面除了28年來堅持的美感追求，書法內容與瑜伽的配合，更是大膽突破，細細賞析美女與歲月拔河之後的體悟哲思，15幅畫面，美人如畫、青春少年兄，精緻又多變，張張都有如藏寶圖，涵蘊深深。

她寫書法，從古詩詞的意境中開通無窮智慧，這次她摘先賢詩句「石壁巖巖翠倚空、疎松謖謖灑清風、夕陽滿徑看山立、何福修來似畫中」美字配美人，是蕭薔悟出「心裡有美意，放眼皆美景，凡事知足珍惜」。 李白的「下終南山過斛斯山人宿置酒」-「暮從碧山下，山月隨人歸。卻顧所來徑，蒼蒼橫翠微⋯」，詩詞中順其自然的人生境界，令人嚮往。

不過她此次用高難度的側身、臉貼地一字馬瑜伽體式（側肩倒立變化式），彷彿可以傾聽大地的聲音，柔軟更勝以往，有人說練習瑜伽可以使人永保青春，蕭薔笑說：「心柔軟了，身體也會隨之柔軟，不一味追求高體，而是自在舒服的生活態度。」

蕭薔傾聽大地式瑜伽，展現柔軟體式。（圖：珍世美學慈善基金會）

蕭薔55年流金歲月，膚如凝脂，身形體態宛如少女，這次在年曆中團隊將美人打造得晶瑩剔透，登上封面的陽光少年氣場更是十足強大，攝影團隊打趣說：「愈拍愈年輕，過幾年要拍嬰兒照了」。

蕭薔的快樂很簡單：做賞心悅目的事。她在住家空中花園裡，種滿了茶花、桃花、櫻花、桂花、荷花、朱槿、朱頂紅、垂絲茉莉，虎頭茉莉、柳丁、檸檬、佛手柑，夏天有吃不完的水蜜桃，一年四季花香不斷，蟲鳴鳥叫，更是對生命的禮讚。

重中之重的保養方式，她認為養心才可貴，恐懼會吞噬一切所有，只有把心順好，理好，面對生老病死可以無所懼，心舒坦了，身體安康不難。」

而她真正想在2024 「珍世雋永」年曆裡跟大家分享的是「練習把一切牽掛放下，心無罣礙方可無所畏懼、無所擔心，養心真的比養生重要。行有餘力，則以助人，善良會讓人生更美好！ 把心放開，迎向全新2024」。