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動力火車給兒零用錢被嫌少 「同學都3000，我才1000」

記者梅衍儂／綜合報導
動力火車擔任公益活動代言。（記者梅衍儂／攝影）
動力火車擔任公益活動代言。（記者梅衍儂／攝影）

動力火車三度擔任世界展望會資助行動代言人，他們小時候在物資匱乏的環境生活，受到協會幫忙，尤秋興一直記得家中外出服不多，有次收到一條二手紅褲子，他開心穿去學校還被老師稱讚；顏志琳回憶從小就受到二手衣服、鞋子的資助，苦過來的他現在給小孩每月台幣1000元（約31.7美元）零用錢，沒想到被抱怨「同學都3000元」，他忍不住說：「我們時候哪有零用錢、還吃麥當勞，都吃地瓜跟芋頭！」

動力火車如今是歌壇吸金機器，商演接不完，今年跨年要趕台北和桃園2場，尤秋興笑說：「沒辦法，越來越紅了。」回憶童年物資不豐，顏志琳說：「國小時每年都會有卡車送來，村長都會廣播叫我們去領，雖然收到的二手衣尺寸常常不合，但大家還是很開心。」

他如今教育小孩都會提醒要珍惜所有，當小孩跟他抱怨零用錢太少時，他回「所以要省」，堅持不給太多。尤秋興幼年家境也不好，「想買的東西還是會跟爸媽講，看有沒有機會。」被父母拒絕後，他決定翹課到台北賺錢，不過一下就被抓回來，「我爸爸很凶，他叫我姨丈來找我回去，但是不要斥責我，當時很叛逆，被抓回來還是想去台北，現在懂事了，想到就覺得好傷心喔。」

麥當勞

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