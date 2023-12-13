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蘇打綠20年回憶滿滿 褲襠破掉「露內褲」超經典

記者林士傑／即時報導
蘇打綠歡慶一起走過20周年。(記者沈昱嘉／攝影)
蘇打綠歡慶一起走過20周年。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣樂團「蘇打綠」主唱青峰跟吉他手家凱日前因誤會鬧翻，並且互相取消關注Instagram，昨蘇打綠歡慶正式取得「蘇打綠」商標所有權，不只宣布全新巡演「二十年一刻」，團員之間也重新恢復追蹤，青峰以及鼓手小威當場拿出手機追蹤家凱。

其實家凱曾透露因為個人專輯造型尺度太大，讓青峰相當抗拒，青峰坦言不是很喜歡看到家凱裸體，小威也說有次媽媽看到覺得太裸露，才會取消追蹤，如今彼此和好，一起迎向下一個20年。

談及一起經歷過的點點滴滴，團長阿福最難忘的是今年5月30日的戶外演唱會，當天有颱風來襲，台下仍擠滿粉絲，感到非常感動；小威自認是金魚腦，不過這陣子準備巡演充滿感觸，因為過去很多畫面紛紛閃入腦海裡，尤其是2009年那次在小巨蛋哭很久，立即被團員吐槽是2007年。

自小學習古典音樂的阿龔直言心裡仍會有古典和流行樂的拉扯，印象最深刻是跟德國流行曲交響樂團合作，並和指揮結為好友，合作結束後仍保持聯繫；馨儀認為準備成團之際，團員一個接著一個加入，互相找到彼此的過程至今仍是聚會的經典話題之一；青峰表示每個時刻都很值得珍惜，但有次參加簡單生活節，自己碰巧陷入低潮，團員們偷偷準備驚喜，當下就知道無論多麼難過或是放聲大哭，團員們永遠都會在背後相挺、給予力量。

隨後他話鋒一轉，想起家凱有懼高症，有次某場演唱會的舞台很高，進行到跟觀眾聊天的段落，家凱只好坐下來，沒想到正面褲襠破掉露出紅內褲，讓他相當難忘。

蘇打綠正式取得「蘇打綠」商標所有權。(記者沈昱嘉／攝影)
蘇打綠正式取得「蘇打綠」商標所有權。(記者沈昱嘉／攝影)

德國 交響樂

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