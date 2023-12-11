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「富都青年」訴說大馬故事 吳慷仁：冥冥中召喚

娛樂新聞組／綜合報導
吳慷仁說拍攝「富都青年」彷彿是冥冥中的一種召喚。（中通社資料照片）
吳慷仁說拍攝「富都青年」彷彿是冥冥中的一種召喚。（中通社資料照片）

台灣演員吳慷仁憑藉電影「富都青年」成為新科金馬影帝，他10日出席大馬電影分享會表示，拍攝這部電影彷彿是冥冥中的一種召喚，訴說著馬來西亞的故事。

中央社報導，「富都青年」預定14日上映，10日上午先在大馬八打靈再也（Petaling Jaya）的GSC The Starling Mall舉行限定巡禮場，下午接續電影分享會，導演王禮霖、監製李心潔及演員吳慷仁、陳澤耀與鄧金煌等人均與影迷們近距離互動。

吳慷仁說，電影開拍前8個月曾與王禮霖見面，看了劇本後發現這對兄弟情感真摯，甚至超越了血緣，他也非常好奇，為什麼大馬會有人沒有身分證？當時他是好奇大於想爭取擔任男主角，直到忙碌一陣子後，他「靈光乍現」，突然詢問導演電影是否開拍、男主角是否敲定，彷彿是冥冥中的一種召喚。

他說，昔日曾赴大馬拍片，但不是待在飯店就是片場，鮮少接觸馬來西亞文化、感受大馬陽光或在馬來西亞流更多的汗；他離開舒適圈，並重新認識一個國家，這是更大的一個挑戰。

大馬影評人陳偉智（Tan Wei Tee）受訪說，「富都青年」以吉隆坡半山芭（Pudu）的弱勢群眾為故事背景，「『富都』（Pudu）取譯音也有諷刺之味」。故事雖反映半山芭非法外來移工等社會議題，也展現了弱勢群眾面貌，電影故事核心還是聚焦著兄弟情誼，弱勢群眾在絕望無助時互相依偎的愛。

他認為，這種故事題材與情感也深深打動觀眾內心世界，突破了電影中多語言、多人種的面貌，不僅在台灣票房成績亮麗，相信在大馬也會受到觀眾青睞。

「富都青年」以大馬社會底層一對兄弟的羈絆出發，洞見體制結構問題，沒身分證明的兄弟生存不易，情感卻比許多家庭都真摯無私。這部電影也於印尼日惹電影節獲得GEBER Award，在國際影壇累計迄今奪13項大獎。

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