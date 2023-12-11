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徐若瑄情史豐富 曾被爆出軌王力宏

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏婚變可說是徐若瑄(圖)婚後最大的八卦。（取材自Instagram）
王力宏婚變可說是徐若瑄(圖)婚後最大的八卦。（取材自Instagram）

台灣女星徐若瑄結束九年豪門婚姻，翻開她過往情史，最勁爆的是早前捲入王力宏婚內出軌事件，被盛傳是對方偷吃對象，以及當年曾介入當時馮德倫與莫文蔚的戀情。

鏡週刊報導，影歌視三棲的徐若瑄七段緋聞中，王力宏、周杰倫、馮德倫、日本吉他手Sugizo，甚至連周星馳都被傳曾與徐若瑄低調交往過，不僅是男神，也是才子收割機。

徐若瑄廣為人知的第一段戀情，就是她16歲以「少女隊」出道後，與同門師兄吳奇隆墜入愛河，只可惜家人反對，戀情黯然告終。

據報導，徐若瑄之後轉往日本發展，在綜藝節目「火焰大對抗」中與諧星南南見狂也與天山博之組成「黑色餅乾」。她曾與樂團「LUNA SEA」「X JAPAN」的吉他手SUGIZO交往兩年，不過SUGIZO疑似偷吃背叛。

與吳建豪的「雙V戀」雖長達三年，但中間分分合合，徐若瑄曾大膽告白「我們是十指緊扣的好朋友」，形同認愛，不過最後戀情敗在「個性不合」。

報導稱，眾所周知周杰倫的首張專輯能一炮而紅，主打歌「可愛女人」功不可沒，這首歌詞便是徐若瑄所填詞，由於合作無間，也傳出緋聞，只是雙方都沒承認。

2008年她被目擊夜探馮德倫，之後又把臂同遊日本，緋聞再爆。徐若瑄之後還曾遠赴北京出席馮德倫新片的首映，並公開擁抱。徐若瑄介入馮德倫與莫文蔚之間的傳言一度甚囂塵上。甚至連周星馳與莫文蔚分手後，亦傳與徐若瑄短暫低調交往三個月，但在于文鳳出現後就結束。

報導指出，捲入王力宏婚變可說是徐若瑄婚後最大的八卦，她被王力宏前妻李靚蕾暗指與王力宏有不正常關係，為此徐若瑄曾多次強調澄清「沒有對不起老公」，並強硬表示再被影射就法庭見，李雲峰當時也發聲明捍衛老婆清白。

王力宏(圖)婚變可說是徐若瑄婚後最大的八卦。（取材自微博）
王力宏(圖)婚變可說是徐若瑄婚後最大的八卦。（取材自微博）

徐若瑄 王力宏 緋聞

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