金鐘視帝傅孟柏祕婚？ 經紀人女友被稱傅太

傅孟柏被爆其實早已與交往10年的經紀人女友結婚。（中央社）

36歲台灣男星傅孟柏早先在金馬獎前夕則透露若獲獎會在台上求婚，有消息指出，傅孟柏其實早已與交往10年的經紀人女友楊婷安祕婚。

傅孟柏在2017年以「最後的詩句」榮獲第52屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」，今年則以「本日公休」奪下台北電影節男配角，並以「本日公休」入圍 金馬獎男配角獎，人氣持續攀升。

據鏡週刊報導，傅孟柏在金馬獎前夕受訪時被問及結婚一事，原先表示要再拚個一、兩年，希望能先置產，後來又突然提到若得獎會在台上求婚。

報導指出，娛樂圈內早已盛傳傅孟柏與女友已結婚，男方身邊親友都以「傅孟柏太太」稱呼楊婷安，友人更爆料其實傅孟柏已買房，更爆料其實楊婷安很會做菜。

傅孟柏和楊婷安穩定交往10年，在拍戲時自認很少把負面情緒帶到私生活，「不會讓自己陷入這個狀況，如果要一直演下去，是要覺得好玩！演完只有開心。」他反而透過演戲發洩現實中的不悅和焦慮，雖偶爾還是會被角色影響導致心情沉悶，但他感謝同時是經紀人的女友安安，總是能體諒他的心理狀態，不會在殺青後吵著男友要帶她出去玩，也不強求兩人時光，「她很體諒，給我很多的空間。」

楊婷安31歲就成立經紀公司齊心娛樂，旗下藝人還有莫允雯、徐鈞浩、施名帥等演員。楊婷安表示，「兩人確實是還沒有正式登記。」至於結婚進度「以傅孟柏宣布為主。」