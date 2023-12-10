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單身4年想戀愛 郭書瑤「公開徵友」喊話：希望你快出現

娛樂新聞組／綜合報導
壓軸的張震嶽負責製造回憶殺。（取材自微博）
壓軸的張震嶽負責製造回憶殺。（取材自微博）

聖誕節即將到來，影視歌三棲女神郭書瑤今年首次登上新北板橋耶誕城演唱會，除了演唱新歌，一連帶來多首舞曲。單身4年的她被問到聖誕節會如何過？郭書瑤笑喊，很久沒有與另一半過聖誕節了，喊話對的人快點出現。

第一次來「巨星耶誕演唱會」舞台的郭書瑤，也帶來新歌「要不要」，她特別展現精采舞技，性感魅力吸引全場目光。全場粉絲數量最多的五堅情，一登場就讓歌迷陷入瘋狂。他們獻唱「All Day」及「Be A Liar」等歌曲，這回正式演唱新歌「立刻要爆炸」，不讓郭書瑤專美於前。

壓軸的張震嶽負責製造回憶殺，經典作品「思念是一種病」、「愛我別走」等一系列經典的嶽式情歌串燒，讓歌迷大飽耳福，全場彷彿KTV般熱情大合唱。

台灣天團玖壹壹不遑多讓，光是「沒你我沒差、愛你不踩煞車、末日派對」到「鄉下來的」、「9453」組曲串燒，直接榮登全場演唱歌曲數量最多的歌手，也為「巨星耶誕演唱會」首日演出畫下完美句點。

郭書瑤首次參與盛會，最近趕拍戲的她透露聖誕節將會與劇組一起過。單身4年的她之前去算命，「命理師說我今年不可能，明年要再說！因為我工作很滿」，但還是喊話「希望你快點出現好嗎？」

郭書瑤性感登場。（圖：TVBS提供）
郭書瑤性感登場。（圖：TVBS提供）

聖誕節

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