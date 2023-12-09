金鐘視后朱芷瑩等求婚 施名帥遲遲不開口

朱芷瑩在等施名帥一個態度。(記者吳致碩／攝影)

41歲的金鐘視后朱芷瑩與同年紀、同為演員的男友施名帥穩定交往六年，外界都在等兩人何時傳出好消息，朱芷瑩也在等男友何時要求婚，「只要他態度對了，在哪裡都沒關係、什麼形式都OK」。

施名帥對求婚似乎壓力很大，朱芷瑩笑說：「可能我看到有人求婚，會跟他說『這招人家用過囉』給他一些壓力吧，但實際上我真的要求不高。」交往久了，還是「缺一張紙」，朱芷瑩雖開玩笑稱和對方相處「有點膩了」，但還是期待：「下一個階段也許會有不一樣的火花。」

朱芷瑩在公視台語台「聖誕夜奇蹟」中與小孩共創節日驚喜，戲外她透露自己非常需要「節日儀式感」，偏偏施名帥不走浪漫路線，「但他每年都有修正，現在很OK」。

去年5月20日，施名帥突然約她去登記結婚，只因當天「520」結婚戶政事務所有送醬油，讓朱芷瑩氣炸，「我無法接受這種理由結婚」，直呼男友是「浪漫殺手」。

聖誕節 將至，施名帥是否可能趁聖誕節求婚？朱芷瑩笑說：「現在感覺不出來他有在準備，而且我最近也很忙。」隨後又強調，對於求婚「看他創意，他想得出來都可以」，仍相當期待男友會給驚喜。