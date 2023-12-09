62歲費翔自認衰老 但不想重回年輕 因為珍惜現在

62歲的費翔很享受「現在」。(取材自微博)

62歲費翔是演藝圈裡的凍齡帥哥，是許多粉絲心中的不老男神。他表示自己已到了「被年齡摧殘」的年紀，常常感覺自己明顯衰老，但即便如此，他仍一點也不想回到過去，因為太珍惜「現在」。

身高190公分的費翔，是走紅兩岸三地的不老男神，他1960年在台灣出生，之後赴美求學，1981年回到台灣，演出「十一個女人」正式出道，1982年再加入EMI唱片，推出個人首張專輯「流連」；1986年到大陸發展，並將重心轉往對岸，2000年因為「超級星期天」重返台灣市場。

此後費翔陸續拍過「轉生術」、「西遊記之孫悟空三打白骨精」與「封神第一部」等多部大陸電影，以深邃五官、迷人表情與風範，持續引起廣大迴響與注目。

儘管現在容貌依然俊帥，但費翔日前接受採訪，聊到平時自我管理的方式，坦言其實沒那麼在乎身材，但考慮工作需要及形象，而且如果穿不下贊助的衣服「會很丟人」，所以平時仍會節制飲食，也持續鍛鍊身體，至今仍維持跟20歲剛出道時一樣的衣服尺碼。