林青霞合體連環畫大師 緣繫八百壯士

林青霞（右）與繪畫大師汪觀清合影。(圖：林青霞提供)

女星林青霞甫在第60屆金馬獎拿下終身成就獎，近日再現身上海，向來醉心於繪畫藝術的她，與93歲的中國連環畫、國畫大師汪觀清會面，兩人不僅合影，林青霞也透露自己近年轉型為作家的心路歷程。

林青霞此次是專程到上海觀摩野獸派代表人物亨利馬蒂斯作品大展「馬蒂斯的馬蒂斯」，看展後意猶未盡，經兩人共同朋友、新加坡 聯合早報前編輯余雲牽線，雖然從未見面，汪觀清和林青霞其實早已有緣。

汪觀清說：「我1990年在美國洛杉磯 見過青霞的哥哥，他贈我有青霞簽名的劇照。青霞哥哥來上海時，我還在靜安賓館接待過他。」汪觀清得知能與林青霞見面，豪邁地說，什麼時間來都可以。

林青霞（右）與繪畫大師汪觀清合影。(圖：林青霞提供)

汪觀清曾畫過八百壯士死守「四行倉庫」的畫，林青霞48年前也在「八百壯士」演過女童軍楊惠敏，回憶起當時的拍攝場景，林青霞感慨萬千，提到當時游泳畫面的拍攝輾轉多處，一次林青霞從橋上跳入河中，上岸後才看到污水里竟有糞便和蛇。

汪觀清退休 後，曾旅居美國、加拿大。在此期間，他看了「八百壯士」的錄像帶。林青霞飾演的童子軍楊惠敏冒險送國旗的一幕，像烙印，深深印在他的腦海。

汪觀清也拿出了他2015年為紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年創作的作品「四行倉庫保衛戰」。