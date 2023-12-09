林青霞合體連環畫大師 緣繫八百壯士
女星林青霞甫在第60屆金馬獎拿下終身成就獎，近日再現身上海，向來醉心於繪畫藝術的她，與93歲的中國連環畫、國畫大師汪觀清會面，兩人不僅合影，林青霞也透露自己近年轉型為作家的心路歷程。
林青霞此次是專程到上海觀摩野獸派代表人物亨利馬蒂斯作品大展「馬蒂斯的馬蒂斯」，看展後意猶未盡，經兩人共同朋友、新加坡聯合早報前編輯余雲牽線，雖然從未見面，汪觀清和林青霞其實早已有緣。
汪觀清說：「我1990年在美國洛杉磯見過青霞的哥哥，他贈我有青霞簽名的劇照。青霞哥哥來上海時，我還在靜安賓館接待過他。」汪觀清得知能與林青霞見面，豪邁地說，什麼時間來都可以。
汪觀清曾畫過八百壯士死守「四行倉庫」的畫，林青霞48年前也在「八百壯士」演過女童軍楊惠敏，回憶起當時的拍攝場景，林青霞感慨萬千，提到當時游泳畫面的拍攝輾轉多處，一次林青霞從橋上跳入河中，上岸後才看到污水里竟有糞便和蛇。
汪觀清退休後，曾旅居美國、加拿大。在此期間，他看了「八百壯士」的錄像帶。林青霞飾演的童子軍楊惠敏冒險送國旗的一幕，像烙印，深深印在他的腦海。
汪觀清也拿出了他2015年為紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年創作的作品「四行倉庫保衛戰」。
2015年創作時，當年的畫面重又浮現在他的眼前。他將此次創作的表現形式定為左右兩幅條屏，加中間「四行倉庫保衛戰」三幅畫面。面對日本軍隊。戰士們用各種槍支阻截，體現出戰士們勇敢、忘我的犧牲精神。中間主打「四行倉庫保衛戰」，呈現了童子軍楊慧敏夜渡蘇州河，將國旗交給副團長謝晉元手中的動人畫面。
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