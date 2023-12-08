林青霞合體國畫大師 演員轉型作家真正原因曝光

林青霞（右）與繪畫大師汪觀清合影。（林青霞提供）

林青霞甫在第60屆金馬獎拿下終身成就獎，近日再度出現在上海，向來醉心於繪畫藝術的她，與93歲的中國連環畫大師汪觀清會面，由張志萍在旁紀錄，兩人不僅合影，林青霞也透露自己近年轉型為作家的心路歷程。

林青霞此次是專程來滬觀摩野獸派代表人物亨利馬蒂斯作品大展「馬蒂斯的馬蒂斯」，看展後意猶未盡，經兩人共同朋友、新加坡 聯合早報前編輯余雲牽線，雖然從未見面，汪觀清和林青霞其實早已有緣，汪觀清說：「我1990年在美國洛杉磯 見過青霞的哥哥，他贈我有青霞簽名的劇照。青霞哥哥來上海時我還在靜安賓館接待過他。」汪觀清得知能與林青霞見面，豪邁地說，什麼時間來都可以。

汪觀清曾畫過八百壯士死守「四行倉庫」的畫，林青霞48年前也在「八百壯士」演過女主角楊惠敏，回憶起當時的拍攝場景，林青霞感慨萬千，提到當時游泳畫面的拍攝輾轉多處，一次林青霞從橋上跳入河中，上岸後才看到污水裡竟有糞便和蛇。

當時，攝影機透過玻璃，拍攝林青霞在水底游泳的場景。因第二天要放水，導演說，必須趕在之前拍攝。這天寒流氣溫僅6度，冰冷刺骨。當劇組人員穿著厚厚的大衣，交談時呼出一圈圈熱氣時，冷得直打哆嗦的林青霞跳入水中。上來後，林青霞因為凍僵，她的臉彷彿縮得很小很小。心疼林青霞的副導演叫她過來烤火，並喝上一口酒。暴冷加暴熱，林青霞整個人簌簌地發抖，她覺得自己的心臟變得很小很小，彷彿要停止跳動了！她拚命用全身力氣大聲地呼叫！昏沉沉的她被抬到了電影廠辦公室。在她尚有一絲意識的時候，看到一支近4公分粗、20公分長的針打進她的身體里，後來她就什麼都不知道了！

而當林青霞漸漸恢復知覺時，眼前是焦急萬分的媽媽和哥哥。看到蒼白無力的林青霞，她哥哥脫口而出：「他們太殘忍了！」

談到四行倉庫，汪觀清拿出了他2015年為紀念中國人民抗日戰爭勝利70週年創作的作品「四行倉庫保衛戰」。

汪觀清退休 後，曾旅居美國、加拿大。在此期間，他看了「八百壯士」的錄像帶。林青霞飾演的童子軍楊惠敏冒險送國旗的一幕，像烙印，深深印在他的腦海。

2015年創作時，當年的畫面重又浮現在他的眼前。他將此次創作的表現形式定為左右兩幅條屏，加中間「四行倉庫保衛戰」三幅畫面。面對日本軍隊。戰士們用各種槍支阻截，體現出戰士們勇敢、忘我的犧牲精神。中間主打「四行倉庫保衛戰」，呈現了童子軍楊慧敏夜渡蘇州河，將國旗交給副團長謝晉元手中的動人畫面。

林青霞於1994年結婚，婚後她將精力轉入家庭，養育女兒，但她曾思考，如果安於現狀，沒有進步，就好比行屍走肉，這是在浪費生命。

2004年。林青霞悄悄轉身，開始記錄自己的生活感受。寫好，她就放入抽屜，被她笑稱為「抽屜文章」。或給她的閨蜜看看，聊聊。從沒想過要出書。

林青霞喜歡講故事，「明報」馬家輝聽了她講的故事，認為有情節，有內容，可以寫成文章發表。為此三次遞名片給林青霞，林青霞就是不肯寫。2004年，為紀念曾力邀她寫專欄的好友、香江詞曲才子黃霑去世，林青霞發表了她的處女作「滄海一聲笑」受到各界的一致誇讚。信心倍增的林青霞開始有了第二篇、第三篇，從此一發不可收拾。