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五月天巴黎開唱 飆高音破假唱疑雲

記者梅衍儂／綜合報導
阿信巴黎開唱，開全麥嘶吼飆出完美高音。（取材自微博）
阿信巴黎開唱，開全麥嘶吼飆出完美高音。（取材自微博）

五月天「好好好想見到你」演唱會在巴黎迎來最終場，受假唱風波影響，演唱會全程直播，阿信一口氣連唱「盛夏光年」、「愛情萬歲」、「派對動物」等歌，開全麥嘶吼飆出完美高音。

唱到「知足」時，阿信說：「晚安，晚安巴黎，晚安這個世界，這是地球上最後一場『好好好想見到你』，但這並不表示五月天之後就不想見到你們囉！而是要跟你約定好，在下次相見之時，我們都要變得更好，更接近，謝謝你們，在寒冷的夜晚來到這裡陪伴五月天，謝謝你們。」隨後飆起「知足」的招牌高音，完美上去讓全場發出爆炸聲般的驚呼，也再次證明阿信真唱的實力。

唱完「擁抱」，阿信和觀眾打招呼：「晚安，我們是五月天，歡迎大家來到『好好好想見到你』第77站，也是最後一站，很多事情就是這樣，快樂跟悲傷同時襲來的時候，不知道大家會做哪種反應呢？」瑪莎用法文打招呼，他爆料：「我以前女友不是法文系的，石頭才是。」

冠佑學法文的「你好」，石頭立刻糾正發音，果然是曾經交過法文系女友。冠佑說自己這幾天到巴黎的中餐廳吃飯，「我沒有戴眼鏡，經過櫃檯就看到五月天的海報，老闆娘問我『你會去看嗎？你看那海報看那麼久，你應該會去』，我說你放心，我一定會去看。」逗笑台下。

輪到阿信時，他說：「通常我都是等冠佑講完話才上來，但我發現我不在台上，被團員陰的機會高達500％，剛才講到法文的事情，石頭換衣服換到一半嚇一跳，他沒有學到法文的髒話，不然就罵你。」此時團員冒出一句「時間太短」，指石頭和法文系女友交往時間太短，怪獸開關立刻被打開，問：「什麼的時間太短？」阿信忍不住笑說：「你們是開車還是開演唱會？」五月天仍一貫黃腔風格，心情似乎不受影響。

阿信（左）和石頭台上飆唱。（取材自Instagram）
阿信（左）和石頭台上飆唱。（取材自Instagram）

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