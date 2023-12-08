五月天直播巴黎演出撇清假唱 收看觀眾數創紀錄

五月天巴黎開唱全程直播。(取材自微博)

五月天近日巡演被質疑假唱，他們於美東時間7日下午2時直播在巴黎的演唱會，吸引6萬多人線上觀看，直播後影片也放上官方Instagram。阿信表示，現場加線上觀看人數打破五月天最多觀眾紀錄。

五月天近日在各地巡演中，卻有中國網友質疑部分歌曲是假唱，而相信音樂發聲明否認假唱，並將全程直播台灣時間8日在巴黎的演唱會，邀請「全民參與、全民見證」。

五月天直播演唱會以「盛夏光年」拉開序幕，接著飆高音演唱歌詞「我不轉彎」，換句之間也能聽到阿信的換氣聲。到了演唱會點歌的橋段，現場有歌迷喊出「加油！加油！」阿信也回應，「不哭不哭，眼淚是珍珠好嗎？」

演唱會結束後，阿信在社群平台Instagram發文寫道：「『歲月有你同路 陪我唱到日出』，謝謝所有城市的支持，謝謝演唱會團隊，謝謝每個你，好好好想見到你No.77達陣。」

石頭也發文寫下：7th Dec...This is the end, but not finish yet.（12月7日，這是結束，但未完待續）。阿信也留言：「謝謝石頭，愛你！」

另外，演唱會全程影片仍保留在官方Instagram帳號，讓粉絲可以重複觀看聆聽，許多人忍不住留言感謝：「竟然還有留檔也太佛心」、「感謝保留影片，可以回顧N刷」。