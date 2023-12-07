五月天反擊假唱直播開唱 阿信低頭哽咽：一個黑暗過去了

五月天在巴黎開唱。(取材自Instagram)

五月天於巴黎時間7日晚上8點（美東時間7日下午2點）開唱，並全程在Instagram直播。這是「好好好想見到你」系列演唱會的第77場，也是最終場，阿信在安可帶來「玫瑰少年」、「溫柔」、「倔強」等歌，還加碼第三度安可「笑忘歌」，不過在三安之前，他終於忍不住哽咽。

五月天整整唱了3個小時，演唱會到了尾聲，場燈調暗，阿信語帶哽咽說：「沒有開燈有很多好處，可以隱藏自己的表情，可以隱藏自己的感覺，其實要說出這些話，真的蠻難為情的。說真的，要我說這些話，我真的每次都要把燈關掉，最後一場真的結束，這不會是終點，會是一個逗點，一個黑暗過去了，另外一個新的世代要來臨了，五月天想告訴你，我想跟你再次活在一個新的世代，另外一個25年，另外一個四分之一世紀，另外一個屬於你們的人生，謝謝你們，最後要大聲唱喔！」

他也提到今天是最後一場，理當應該準備一個長篇大論，一篇最可歌可泣的演講，「但是我今天什麼也沒有準備，我想說其實在過去這77場，五月天在音樂上總是做足準備，最好最多練習、彩排跟調教，希望大家都感受到最棒的演唱會，但是在台上說的話，五月天都不知道會在台上說出什麼話，做出什麼事，人生有時候事情按部就班一路慢慢往前走去，有時候冒險一下，遇到不同的人事物，冒險一搏，試試看自己會變成什麼樣子。」

阿信也感性說：「我們終於抵達終點了，如果可以的話，現在我想把全場的燈都關上，讓我們看看，在這趟旅途的終點，我們發現了什麼寶藏，如果此時此刻我問你，不只是現場的人，包括守著手機、守著電腦，在此時此刻熬著夜不睡覺的你，或者在你睡得香甜時，醒來的早晨，我們已經開完一場演唱會，我想問你，如果你曾經來過五月天演唱會，那麼你最想為自己留下的一樣記憶是什麼呢？是某一首歌曲？或者是某一個笑話？是瑪莎的長髮，是怪獸的帥氣，是石頭的穩重，是冠佑的無法定義。」全場聽到這裡都笑了。

阿信感觸良多：「或者你也不知道，你為何而來，你來了你就這麼待著，也許你入了坑，也許我們緣分未到，你再次回去，但是這所有演唱會我最想要你帶走的寶藏是你自己，請你伸出你的手，摸著你的胸口，世界上獨一無二的，在70億人裡面，最珍貴的你，如果不是你，五月天不會在這裡，如果不是你，五月天不會到任何一個城市開演唱會，這一切都因為有你。」

最後五月天加碼演唱「笑忘歌」，阿信更衝下台，靠在搖滾區欄杆區近距離唱給歌迷聽，以最真實的狀態唱給歌迷聽，引發大批粉絲瘋狂搶拍，結束演出後，觀看直播的粉絲激動表示「明年再相聚」、「五月天下次見」、「我們都要把自己照顧好」。