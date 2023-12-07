東方快車合體？ 主唱姚可傑：可能性有難度高

姚可傑過去曾是樂團「東方快車」主唱。（記者李政龍／攝影）

80年代末紅極一時的台灣樂團「東方快車」，憑著「紅紅青春敲呀敲」、「永遠不回頭」等夯歌，樂壇搖滾熱潮，可惜後來團員各奔東西，「東方快車」未能持續急駛奔馳，僅剩主唱姚可傑一人引吭高歌。未來有機會合體嗎？姚可傑思緒彷彿暫停：「可能性有，但難度很高，大家都活得滿好的，想要從舒適圈把大家拉回當年共享的舞台上，對其他團員是很大挑戰。」

姚可傑細數當年，「東方快車」做了7、8張專輯後確實遇瓶頸，大家的心裡也都有疲態，有些人甚至不想再繼續做音樂，於是開始有了不同的生涯規畫，「5個人，一開始先走了1個，剩下3個做點事，後來又在各種機緣下不得不退出，似乎形同解散，這些年有些人轉做幕後、做得有聲有色，時間久了，5個人要在一起，真的不可能了」。

然而樂團近幾年風生水起，除了天團五月天屹立不搖，後起之秀的告五人、TRASH等樂團也漸成氣候，姚可傑看著這股樂團新勢力，感觸頗多：「這幾年我有當過金曲評審，每次都要聽上幾萬首歌曲，也發現很多不錯的樂團，其實他們也是努力很久了，像是告五人、麋先生及茄子蛋等樂團，我都滿喜歡的，當然老資格的董事長樂團或是脫拉庫也都很優秀。」

橫跨新、舊世代的姚可傑，近來推出全新單曲「掙脫會想念的地方」，他對於現今樂壇環境也有很多想法，「年輕人喜歡在社群平台展現自己，雖然不錯，但網路就像一片海，坦白說比較辛苦，不像我們當初只要靠行唱片公司，在公司強力奧援下，出頭的機會相對容易」。