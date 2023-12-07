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骨折開刀3次失敗 林松義須終身坐輪椅

記者葉君遠／綜合報導
林松義今年6月因跌倒造成髖關節粉碎性骨折。（記者李政龍／攝影）
林松義今年6月因跌倒造成髖關節粉碎性骨折。（記者李政龍／攝影）

82歲台灣資深藝人林松義今年初在舞台上還能又唱又跳，沒想到6月跌倒造成髖關節粉碎性骨折，至今開了3次刀，醫生研判，今後他只能坐輪椅，無法站立了。

他日前坐著輪椅參加台灣優質生命協會舉辦的「愛在一起歲末送暖餐會」，面對提問已口齒不清，全程要靠好友紀寶如「翻譯」。

紀寶如透露，他是半夜起床上廁所摔倒，送進醫院第1次開刀沒成功，再開第2刀，還是失敗，醫生研判將終身坐輪椅，紀寶如知道這會造成熱愛舞台的林松義極深挫敗，不放棄為他轉院做了第3次手術，現在給他希望，如果每天努力復健，有7成的機率可以再站起來。

於是林松義每天花兩小時復健，不過因為他同時罹患帕金森氏症，跟大家碰面的時候精神不濟，但一提到他最喜歡的歌唱，他突然眼裡放光、精神抖擻，並引吭高歌自己的作品「你我他」，大家中間要鼓掌，還以手示意沒有唱完，他一生活在舞台上，表演真是他最愛的事情。

另外出席的還有資深藝人李炳輝，這幾年因為黃子佼幫忙，讓他多少接到尾牙秀，但黃子佼今年出事，李炳輝說，「目前為止，還沒有人來洽詢，場次一定會少，但是我們還是要謝謝人家」，紀寶如說，李炳輝老婆雅惠跌倒摔斷牙，他竟然會幫她預約掛號，還帶她去看醫生，真的很厲害。

李炳輝一口牙都是協會出資，紀寶如說，協會除了幫忙做牙，還有幫老人換眼角膜，然後轉身跟李炳輝說，「不好意思，你的眼角膜我就沒辦法幫忙了」。

李炳輝透露近來幾乎零活動。（記者李政龍／攝影）
李炳輝透露近來幾乎零活動。（記者李政龍／攝影）

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