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張清芳開唱備戰 先看瑪丹娜巡演見習

記者林士傑／綜合報導
張清芳為了完美演出，把自己逼到極致。(圖：上引娛樂提供)
張清芳為了完美演出，把自己逼到極致。(圖：上引娛樂提供)

台灣歌手張清芳全力備戰「TimeLESS」演唱會高雄場，自認已沒資格放假，但為了愛子Nathan破例。由於是Nathan在美留學的第一年，早早就答應要飛去紐約替他慶生、團聚，預計近期啟程，母子也約好一同朝聖瑪丹娜（Madonna）最新的「The Celebration」巡演，當作是開唱前的見習之旅。

張清芳把每場演唱會都當成最後一場拚盡全力，今年6月在小巨蛋連開2場，2.5萬張票在9分鐘內售罄，顯見其人氣。演唱會將在明年3月2日移師高雄巨蛋，張清芳同時兼任藝術總監。她表示，不只會把原汁原味的四面台演出如實搬至高雄，並會調整內容再進一步升級，尤其高雄是她演藝事業的起點，將用歌壇「東方不敗」的歌聲，串起歡樂、溫馨、感動的每一刻。

她運動和健身課程也都排滿滿，自律甚嚴的張清芳說：「我沒有什麼假期，耶誕、跨年都在鍛鍊中過，只有農曆新年會在家裡！」又自爆教練們看到她的課表都驚呆，「教練說我除了唱歌，應該可以當運動員，已經在過運動員的日常了。」

時間被塞滿的狀況之下，張清芳唯有晚間可以稍微喘一口氣，趁睡前放空追劇。她坦言，現在每天不斷地禱告，信仰就是堅強的靠山，「有個聲音告訴我可以撐下去！」

瑪丹娜

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