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金馬獎遭陸抵制 李屏賓：李安其實很受傷

記者陳慧貞／綜合報導
第60屆金馬獎評審團主席李安（右）與金馬執委會主席李屏賓（左）。（中央社）
第60屆金馬獎評審團主席李安（右）與金馬執委會主席李屏賓（左）。（中央社）

國際攝影大師李屏賓與證嚴法師合作，透過自己的照片與證嚴法師的靜思語，推出新書「愛，最好的祝福」，日前他出席靜思書軒心靈講座，分享自己的人生故事；提及2018年金馬獎捲入「國家認同」風波，導致兩岸電影交流止步，他透露當時任金馬主席的李安站在第一線，內心相當煎熬。

李屏賓坦言，當年事件發生後，李安在媒體面前並沒有太多負面心情，但其實「很受傷」，「因為那時剛好是他接任的第一屆，本來是想好好為華人電影努力，打擊很大。」當時李屏賓也盡量陪李安走過低潮，更下定決心，往後金馬獎一定到場參與，表示：「我覺得真的要支持台灣電影。」

李屏賓入行40多年，從攝影助理到現在，內心深處是一個時時刻刻都想回家的人，但一生熱愛的電影工作，卻是一個回不了家的行業，他也透露，每次和李安碰面，對方就勸他接下金馬執委會主席，直到今年他才接棒，「我們真的很想讓金馬回到當初最好的時光，金馬獎是讓華人電影在世界發光的平台，我們一直在繼續努力著。」

談到好友導演侯孝賢因罹患失智症退休，李屏賓透露10月有去看侯孝賢：「就去他家找他，陪他散步、一起走走呀，我們都知道他身體不好，之後也會繼續跟他家人聯繫，固定關心他的狀況。」

侯孝賢 華人 退休

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