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小S出賣舒淇素顏 同框讚亞洲第二美

娛樂新聞組／綜合報導
小S（左）、舒淇到王偉忠家聚餐。（取材自Instagram）
小S（左）、舒淇到王偉忠家聚餐。（取材自Instagram）

台灣藝人小S（徐熙娣）最愛和「宿敵」林志玲比美比人氣，兩人的互動十分逗趣，之前林志玲宣布當媽被懷疑是代孕，小S還為好友打抱不平。日前，她與舒淇受邀到製作人王偉忠家吃飯，公開對方素顏合照直誇「全亞洲第二美」，幽默反讚自己才是第一，只是網友開玩笑說，「第一美是林志玲」。

小S日前在社群曬出和舒淇的同框自拍，透露是受王偉忠夫妻邀請，才有機會跟對方一起吃飯。她淡妝出席，舒淇則完全頂著素顏露面，不論膚況、或整體狀態看起來都非常好，獲得她稱讚「依舊美麗，為人隨和可愛！不愧是全亞洲第二美的實力派巨星」。

不過話鋒一轉，小S立刻笑說「第一美是誰？我就低調點了」，原來又是想趁機捧自己一下，結果網友開玩笑說，「第一名我給Lily」、「第一名是演員徐熙娣」、「第一美當然是elephant dee了」、「屁啦！S姐，妳哪裡是亞洲第一美，妳可是全球第一美！少在那裡裝謙虛了」；但也有網友回應「「第一美不是林志玲嗎？」，小S回「誰？」，瞬間讓留言區網友笑翻。

小S在主持「康熙來了」時，就常拿林志玲做效果，喜歡在節目中與林志玲比美，即便林志玲本人上節目，她也照樣砲火猛烈。雖然小S時常在節目中開林志玲玩笑，兩人感情依舊相當好，林志玲結婚時還邀請小S出席。

林志玲 小S

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