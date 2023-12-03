又黑又醜被霸凌 台性感女神靠整形扭轉人生

雪碧(中)上節目分享整形經驗。圖／三立提供

三立台灣台「健康零距離」12/7(四)將播出主題「整容改運 可行嗎？」邀請到性感女神雪碧擔任嘉賓。主持人張齡予笑說談整容這題目其實很難發到來賓，因為大部分女星都不願意承認自己是有動過刀，不過雪碧一直以來就以整型美人自居，一接到邀約二話不說答應，還自己準備超多整形術前術後對比照，完全不怕洩自己的底，坦率的程度相當驚人。雖然張齡予自己不敢苟同雪碧把整形當作好像去藥妝店買開架化妝品一樣想要就做，但也不由得佩服她的毅力跟實驗精神。

雪碧說國小因長得黑又醜又個子小，常被霸凌，國中開始戴隱形眼鏡並偷用媽媽的化妝品，直到高中化妝技巧變好，眼睛變大、皮膚也變白，再加上換了髮型，成了化工科科花，很多學長追，情書早餐收不完。雪碧因「變美」吸引到異性，很享受被捧在手掌心的感覺，覺得有很多好處跟特權，所以從高二開始就動了想整鼻子的念頭。

張齡予過去最常被問及就是鼻子是不是真的，「因為我鼻子很挺、鼻樑很高，看起來還真的是有點假，跟大家說是純天然也常被質疑，甚至有人想捏我鼻子用力搖看會不會歪掉。」直到有一次節目到她家宜蘭礁溪麗翔酒店拍到她爸爸，父女倆的鼻子放在一起是一模一樣，「大家大概想說六十歲老人不太可能去整鼻子，才勉強相信我的鼻子是真的，這才擺脫背後被講整形不敢承認的謠言。」