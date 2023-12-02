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AKIRA娶女神沒壓力 很尊敬林志玲

記者李姿瑩╱綜合報導
AKIRA(圖)和林志玲結婚四年，近年積極向台灣演藝圈扎根。(圖：哇！有事嗎、寬魚國際提供)
AKIRA(圖)和林志玲結婚四年，近年積極向台灣演藝圈扎根。(圖：哇！有事嗎、寬魚國際提供)

國民姐夫Akira日前接受Podcast、Youtube節目「哇！有事嗎」訪問，暢談這段時間如何兼顧工作與家庭。對於娶到女神等級的老婆林志玲有沒有壓力？AKIRA說：「與其說有壓力，不如說我很尊敬她。」

AKIRA和林志玲結婚四年，近年積極向台灣演藝圈扎根，日本人做事一向嚴謹，赴台參與節目適應嗎？AKIRA說：「兩地各有好處，日本很準確，台灣比較自由、不受框架的限制。」

需要適應的還有語言，AKIRA表示這四年來，自己的耳朵已經比較習慣中文的發音，尤其每次回到台灣，家人朋友都講中文，慢慢地比較容易聽得懂。

主持人好奇他和「志玲姊姊」平常用什麼語言溝通？AKIRA說：「她日文滿好的，我們從認識到現在，都是日文對話比較多；現在有了小孩，就是中、英、日文一起對話。」他透露，自己也經常跟著兒子和老婆學中文。

聊到家務事，AKIRA平時自己會做菜，中華料裡、日式料裡都拿手，因為林志玲喜歡吃拉麵，所以他會從燉雞高湯開始煮拉麵，「但是在家裡比較常做菜的其實是我太太，她也是什麼料理都會嘗試」。

訪談中，他說了兩次自己很「尊敬」林志玲，但是娶她為妻「完全沒有」壓力，AKIRA說：「我知道志玲受到多人的喜愛，不僅工作，各方面她都是我非常值得學習跟尊敬的人。」

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