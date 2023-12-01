觀影說劇／婆婆賴佩霞成退選之人 隋棠開始「殺人」了

隋棠在「非殺人小說」中飾演的空姐，形象撲朔迷離。(圖：CATCHPLAY提供)

隋棠 繼「親愛壞蛋」後將推出新作「非殺人小說」，她的婆婆賴佩霞原擔任郭台銘 總統大選副手，為此還放棄美國籍，而這段期間為避免外界過度關注，隋棠幾乎銷聲匿跡，但自郭台銘退選後，隋棠就會擺脫低調出席公開活動。

犯罪推理台劇「非殺人小說」由隋棠、劉冠廷、王淨、卜學亮主演，隋棠在劇中飾演空姐「林夢」，一身美豔的紅深深地烙印在每層的住戶心中，似是純真、似是冷酷，真真假假的形象讓人捉摸不清。而在她離奇橫屍公寓後，眾人開始在那抹神祕的紅背後尋找真相。

隋棠表示，「林夢就像一朵美艷的玫瑰花，看似惹人憐愛卻也可能帶著刺」。

讓人意外的是，這件紅洋裝竟也出現在王淨身上，劇中王淨飾演一個深愛男友的平凡女孩，看起來日常卻又帶著詭譎，她坦言「難度很高，但演得又累又過癮！」

飾演男主角東東的劉冠廷，也表示愈投入角色，愈感覺到東東身上沉重的罪惡感，複雜的命案加上情愛糾葛的兩難，殺青後花了好些時間才慢慢走出角色。