觀影說劇／婆婆賴佩霞成退選之人 隋棠開始「殺人」了
隋棠繼「親愛壞蛋」後將推出新作「非殺人小說」，她的婆婆賴佩霞原擔任郭台銘總統大選副手，為此還放棄美國籍，而這段期間為避免外界過度關注，隋棠幾乎銷聲匿跡，但自郭台銘退選後，隋棠就會擺脫低調出席公開活動。
犯罪推理台劇「非殺人小說」由隋棠、劉冠廷、王淨、卜學亮主演，隋棠在劇中飾演空姐「林夢」，一身美豔的紅深深地烙印在每層的住戶心中，似是純真、似是冷酷，真真假假的形象讓人捉摸不清。而在她離奇橫屍公寓後，眾人開始在那抹神祕的紅背後尋找真相。
隋棠表示，「林夢就像一朵美艷的玫瑰花，看似惹人憐愛卻也可能帶著刺」。
讓人意外的是，這件紅洋裝竟也出現在王淨身上，劇中王淨飾演一個深愛男友的平凡女孩，看起來日常卻又帶著詭譎，她坦言「難度很高，但演得又累又過癮！」
飾演男主角東東的劉冠廷，也表示愈投入角色，愈感覺到東東身上沉重的罪惡感，複雜的命案加上情愛糾葛的兩難，殺青後花了好些時間才慢慢走出角色。
此外，飾演老鳥警察的卜學亮，才甫以老油條長官角色入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎，過往和王淨合作時是高層和下屬的越關係，這次再次合作，為了釐清案情而交手。王淨說：「每次跟亮哥對戲都很舒服，羨慕他輕鬆又具生活感的表演，有亮哥在旁邊幫忙，好像可以更容易表現出小路當下的心情。」
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