我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

觀影說劇／婆婆賴佩霞成退選之人 隋棠開始「殺人」了

記者陳慧貞╱綜合報導
隋棠在「非殺人小說」中飾演的空姐，形象撲朔迷離。(圖：CATCHPLAY提供)
隋棠在「非殺人小說」中飾演的空姐，形象撲朔迷離。(圖：CATCHPLAY提供)

隋棠繼「親愛壞蛋」後將推出新作「非殺人小說」，她的婆婆賴佩霞原擔任郭台銘總統大選副手，為此還放棄美國籍，而這段期間為避免外界過度關注，隋棠幾乎銷聲匿跡，但自郭台銘退選後，隋棠就會擺脫低調出席公開活動。

犯罪推理台劇「非殺人小說」由隋棠、劉冠廷、王淨、卜學亮主演，隋棠在劇中飾演空姐「林夢」，一身美豔的紅深深地烙印在每層的住戶心中，似是純真、似是冷酷，真真假假的形象讓人捉摸不清。而在她離奇橫屍公寓後，眾人開始在那抹神祕的紅背後尋找真相。

隋棠表示，「林夢就像一朵美艷的玫瑰花，看似惹人憐愛卻也可能帶著刺」。

讓人意外的是，這件紅洋裝竟也出現在王淨身上，劇中王淨飾演一個深愛男友的平凡女孩，看起來日常卻又帶著詭譎，她坦言「難度很高，但演得又累又過癮！」

飾演男主角東東的劉冠廷，也表示愈投入角色，愈感覺到東東身上沉重的罪惡感，複雜的命案加上情愛糾葛的兩難，殺青後花了好些時間才慢慢走出角色。

此外，飾演老鳥警察的卜學亮，才甫以老油條長官角色入圍金鐘獎迷你劇集男配角獎，過往和王淨合作時是高層和下屬的越關係，這次再次合作，為了釐清案情而交手。王淨說：「每次跟亮哥對戲都很舒服，羨慕他輕鬆又具生活感的表演，有亮哥在旁邊幫忙，好像可以更容易表現出小路當下的心情。」

王淨在「非殺人小說」飾演深愛男友的平凡女孩。(圖：CATCHPLAY提供)
王淨在「非殺人小說」飾演深愛男友的平凡女孩。(圖：CATCHPLAY提供)

隋棠 郭台銘 入圍

上一則

爸爸是娛樂大亨 鄭中基「超狂家世」曝光 鄧麗君常到家作客

下一則

45歲濱崎步深夜卸妝 素顏滿滿少女感

延伸閱讀

郭台銘兩度想角逐台總統大位 最後都成無言結局

郭台銘兩度想角逐台總統大位 最後都成無言結局
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
列民眾黨不分區？傳郭台銘怒拒、趕柯文哲出門

列民眾黨不分區？傳郭台銘怒拒、趕柯文哲出門
柯文哲邀郭台銘任不分區第一名 郭覺受辱 把柯轟出門？

柯文哲邀郭台銘任不分區第一名 郭覺受辱 把柯轟出門？

熱門新聞

愛奇藝尖叫之夜獻唱，白鹿因假唱對嘴遭吐槽。（取材自微博）

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

2023-11-28 05:30
秦嵐前凸後翹的身材被指不科學。微博

「天選之臀」不夠看… 秦嵐穿瑜伽服像「細枝掛碩果」 網讚爆

2023-11-25 20:32
永遠的東方不敗林青霞獲得終身成就獎。聯合報金馬獎採訪團隊／攝影

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

2023-11-25 10:33
富商孫東海否認自己和張柏芝有男女關係。（視頻截圖）

「8年沒聯絡」 駁斥是張柏芝第3胎精主 富商提告結果出爐

2023-11-29 08:00
鄧為被狗仔偷拍到「挖鼻孔」糗照。(取材自微博)

挖鼻孔、吸電子菸… 新晉「古裝男神」鄧為形象毀了？

2023-11-24 06:00
劉德華(右)曾多次帶父母參加粉絲會，一起同樂。(取材自微博)

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

2023-11-23 20:37

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷