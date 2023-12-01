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林青霞憶拍新龍門客棧：飛箭傷眼險失明

記者林怡秀、陳建嘉╱綜合報導
林青霞談及在敦煌沙漠拍「新龍門客棧」受傷，觸動她淡出銀幕的念頭。(圖：TVBS提供)
林青霞談及在敦煌沙漠拍「新龍門客棧」受傷，觸動她淡出銀幕的念頭。(圖：TVBS提供)

甫獲第60屆金馬獎「終身成就獎」的林青霞，日前接受「TVBS看板人物」方念華專訪，回憶許多拍戲故事，談及在敦煌沙漠拍攝電影「新龍門客棧」，武術指導告訴她，將安排一場飛箭射向她臉部的特寫戲，起初她擔心是否會誤傷眼睛，沒想到一語成讖。

林青霞當下眼睛痛到倒地不起，事後照鏡子發現黑眼珠有一條白線，看眼科才知道「眼膜裂開了，要是不看醫生就會失明」，嚇得她隔天趕回香港就醫，也是那幾年身心影響，才決定淡出銀幕走入家庭。

主持人方念華好奇，「永遠的東方不敗」會給年輕世代女生的建議為何？林青霞笑著透露：「辛苦的地方反而是快樂的地方，回想起來都會令人莞爾。」

她幽默舉例金馬獎時就救了自己，當時穿著6吋高跟鞋，在上樓梯時不慎扭到，但她心想要拐得漂亮，所以雙手攤開，擺出「東方不敗」霸氣姿勢，還好她有練習皮拉提斯，「腿勁、腳勁都練滿，非常佩服自己。」

此外，2023金片子大賽日前舉行頒獎典禮，評審委員朱延平、宋芸樺等人受訪，朱延平笑談好友林青霞往事，「她每次回台灣，我們都會吃飯聊天」，並會開玩笑說已故監製裴祥銓的壞話。

朱延平說「他滿嘴髒話，而且很小氣，邱瓈寬都是跟他學的，但講到他都很開心」，並說春風在典禮上主動跟他告白，「他跟我說，我愛你，我嚇一跳，只好說我也愛你」。

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