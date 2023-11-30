曹佑寧被罵慘 楊千霈自責沒照顧好他

曹佑寧(右起)麥克風靠太近，差點打到林青霞，一旁楊千霈幫忙救場。（取材自台視）

曹佑寧在金馬星光紅毯不斷失誤，被各界評為大型災難現場，沉澱兩天後，搭檔楊千霈終於發聲，她嘆，結束時有看到他充滿沮喪的臉，「我走過去，給了他一個愛的抱抱，後來他告訴我，這會是他人生裡很有記憶性的一天，我相信，他短期內不會再接了」。

金馬60是電影圈重要盛會，冠蓋雲集、星光熠熠，楊千霈無論台風、訪問技巧一如過往庖丁解牛讓人讚賞，但曹佑寧慌了，忘詞、沒跟上拍，甚至不小心拿麥克風戳林青霞的嘴，在紅毯結束前網上已負評炸鍋。

楊千霈說，「我們是一個『秀』，他被罵，其實我也不好過，這兩天反省是不是沒把他照顧好」。她希望大家不要太苛責曹佑寧，「畢竟他本來就不是專業的主持人，同時他也有自己的戲在拍，兩邊忙，而且不是每個人都有勇氣接下這麼艱難的任務」。

她說，從宣布紅毯主持人開始，到會前綵排，前置作業滿滿，只是很多狀況發生得太過突然，兩人事先分配好訪問的對象和問題，當她發現曹佑寧忘了發問，就想辦法把球丟回給他，「但林青霞那段，我的角度是看不到發生什麼事，直到她說了才知道」。

楊千霈認為，每一個人都是從新人走來，蔡昌憲、納豆都曾被罵慘，「小曹在這個即時新聞爆炸的世代，每個失誤都會被拿放大鏡審視，這是他辛苦的地方。這些年大家雖然讚美我的表現，但剛開始那幾年我也被罵，到現在還有人不喜歡我，說我說話太快，甚至有人不喜歡我的聲音，但那就是主觀想法，我無法改變」。

她坦言，典禮結束後讚美她的訊息從四面八方湧入手機，但她仍覺得遺憾，「我跟小曹是一個陣線、要同進退的，他被罵，我覺得我也有責，金馬結束隔天我心情也不好，一直到周日晚上我才真的放下，試著告訴自己，『楊千霈，很好了，這事過了』，我去鼓勵他的同時，也在鼓勵我自己，這段旅程中，只要盡力、無愧就行」。