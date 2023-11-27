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吳慷仁15秒封影帝畫面有內幕 爆新計畫鬆口「找對象」

記者黃保慧／即時報導
吳慷仁身兼自己的經紀人。（記者沈昱嘉／攝影）
吳慷仁身兼自己的經紀人。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人吳慷仁封金馬60影帝後，27日出席「富都青年」記者會，與監製李心潔、導演王禮霖、演員陳澤耀、鄧金煌一起盛裝出席。經過1天的沈澱，吳慷仁表示有回頭看自己上台的表現，覺得可能因為太餓血糖低，表達沒有很好，很多想謝的人沒講到，他也坦言在工作上會有一些新計畫和轉變，這8年身兼自己經紀人的他也鬆口表示，不排斥接洽其他經紀人。

吳慷仁出道16年，近年卯起來接戲，工作量排滿滿，但他坦言在40歲有設定停損點，「之前已經累積足夠的東西，想要調整一下腳步，我之前因為都在拍戲沒有時間處理這件事（找經紀人）。」

另外，吳慷仁和已故陳慧玲導演因拍攝「下一站，幸福」結緣，在頒獎典禮上幽默喊話陳慧玲導演：「我現在有沒有比VanNess（吳建豪）帥？」今日受訪時，吳慷仁被問到在得獎後吳建豪是否有傳簡訊祝福！吳慷仁害羞的笑說：「有啦！他有說我很帥啦！」

而他在金馬入圍影片中的15秒影片真的很帥，一播出就被討論，導演王禮霖坦言，吳慷仁在片中的手語共拍攝了25天，所有鏡頭都是一次ok，精準到位，就連最後的監獄得獎場都僅拍攝兩次就ok，相當驚人。而吳慷仁在拿下影帝後，其代言的外送平台祭出優惠碼，他在現場提到此事也笑說：「真的感謝！我今天早上就是叫外送！」

監製李心潔也透露， 一開始要找吳慷仁談劇本時非常緊張，「我一開始不認識慷仁，那時候剛好金馬獎，有機會找他吃飯。」讓一旁吳慷仁笑說：「我才緊張吧！李心潔找我吃飯耶！」而李心潔表示：「我開車去飯店去載他，我的心臟都快跳出來了，我害怕的是我不知道他會不會打開他的心去接受我。但後來發現，他是個很真實的人，他很認真去面對他的角色和表演工作。」

此外，陳澤耀、鄧金煌也都開心表示因為金馬獎收穫滿滿，不只遇到很多喜歡的影人，更藉金馬機會認識很多影人、上了大師課，陳澤耀也因為亮眼表現，已有2、3部電影戲劇來接洽，甚至確定拍攝。電影12月1日上映。

導演王禮霖(左起)，監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌出席「富都青年」記者會。（...
導演王禮霖(左起)，監製李心潔、吳慷仁、陳澤耀、鄧金煌出席「富都青年」記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
陳澤耀(左起)、吳慷仁、鄧金煌出席「富都青年」記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
陳澤耀(左起)、吳慷仁、鄧金煌出席「富都青年」記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
監製李心潔(右)、導演王禮霖坦言在拍攝過程有爭執過。（記者沈昱嘉／攝影）
監製李心潔(右)、導演王禮霖坦言在拍攝過程有爭執過。（記者沈昱嘉／攝影）

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