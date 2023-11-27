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星光二班奪3座金馬獎 網驚：演員訓練班

記者陳慧貞／綜合報導
方志友當年年僅17歲參加「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)
方志友當年年僅17歲參加「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)

方志友以電影「本日公休」擊敗強勁對手，勇奪金馬60最佳女配角，上台領獎前，只見她難掩激動神情，而林柏宏則一路幫她提著裙擺護送台上，這一幕暖心舉動也勾起不少網友回憶，而方志友也是繼林柏宏、李千娜之後，「星光幫」第三位拿下金馬獎的得主，令網友大讚：「星光二班根本演員訓練班」、「星光二班專出厲害演員！」。

方志友2007年以「超級星光大道」選秀節目出道，當年她年僅17歲，拿下第二屆「超級星光大道」第19名後，她轉戰戲劇圈，陸續參與多部戲劇、電影作品，2020年首度在「粉紅色時光」擔任女主角。

同樣是「星光二班」的林柏宏，2009年以「帶我去遠方」踏進電影圈，今年以「關於我和鬼變成家人的那件事」角逐影帝，雖然最終失利，但他早在2016年就以「六弄咖啡館」榮獲第53屆金馬獎最佳男配角。

林柏宏當年參加「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)
林柏宏當年參加「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)

出身「星光二班」的李千娜出道以來，演過不少電視、電影作品，2010年以電影「茱麗葉」奪得金馬最佳新演員，為「星光二班」開啟金馬之路，之後她三度入圍金鐘獎，2017年以「通靈少女」拿下金鐘獎迷你劇集女配角獎，2019年她還以「查某囡仔」入圍金曲獎年度專輯、台語專輯、台語女歌手獎，成了三金藝人。

李千娜拿下金馬新演員獎後回「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)
李千娜拿下金馬新演員獎後回「超級星光大道」節目。(取材自YouTube)

入圍 星光大道 咖啡

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