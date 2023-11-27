金馬名單早洩？蘇永康搶先爆吳慷仁封帝 驚呆全場

蘇永康(右)跟嘉賓任賢齊是多年好友。(圖：寬魚國際提供)

蘇永康近日在台北國際會議中心舉辦「2023蘇氏情歌演唱會」，雖然強碰第60屆金馬獎頒獎典禮，仍吸引滿場歌迷相挺，讓他十分感動。有趣的是蘇永康開場便預測吳慷仁拿獎，在他金口加持之下，沒多久後吳慷仁果真以「富都青年」奪得本屆影帝，神準功力讓工作人員嘖嘖稱奇。

蘇永康以三首歌曲「我只是想要幸福」、「飢餓」、「愛似狂潮」揭開演唱會序幕，接著開玩笑說：「如果今晚我沒事的話，也會留在飯店看金馬獎，看看吳慷仁會不會得獎。」並一連演唱「舊愛還是最美」、「男人不該讓女人流淚」等多首經典情歌，掀起滿滿回憶殺。

他邀請多年好友任賢齊擔任嘉賓，加碼透露對方不僅是自己的好友，還是經紀公司老闆，感謝任賢齊一路相挺照顧，任賢齊則說： 「1999年第一次到香港 拍戲，都是康仔罩我，開車載我去吃飯到處跑，後來又在同一家公司，我們感情非常好。」

雙方合唱金曲「對面的女孩看過來」，任賢齊自爆兩人曾是「情敵」，私下勾心鬥角，蘇永康深怕歌迷誤會，趕緊解釋只是電影情節，原來是他們1999年合拍「星願」，在片中爭搶女主角張柏芝 。目前任賢齊正在進行巡演，得知蘇永康開唱，一有空檔立刻情義相挺，顯見彼此的好交情。

想起去年赴台開唱，蘇永康說當時還要隔離，沒有想過那麼快就跟歌迷再度相聚，所以尾聲時開心跟歌迷自拍，他笑稱：「不曉得下次再來是什麼時候，希望大合照留紀念，謝謝你們實現我的願望，待會進去拿給兒子看。」

這回妻子以及6歲兒子JAZZ相伴力挺，還是兒子第一次看他的演唱會，蘇永康說：「下午演出前，我跟兒子說要乖，你也聽不太懂，可以跟媽媽出去走走，他回說『不行，我要在你旁邊幫助你』。」讓他覺得非常窩心。