李安讚林品彤「天才」 盼她少拍點戲多念書

林品彤成為最年輕的影后後開心出席慶功宴。(記者吳致碩／攝影)

12歲的林品彤在金馬60頒獎典禮成功封后，成為金馬史上最年輕的影后得主，擔任今年評審團主席的李安首站就到「小曉」與電影「疫起」齊辦的慶功宴，李安更大讚林品彤是「天才」。

李安鼓勵新科影后林品彤，「希望教育 好，成長發展都健全，（得獎）高興三天就好，慢慢該過的過，把語文加強，演戲是很長的事情。」他也透露林品彤第一輪就勝出，也坦言當時有告訴評審團，「大獎不要想太多，把各種因素排開，就很明顯她是最好的表演，難得的天賦演員」。最後，李安也語重心長表示：「現在不能誇獎她太多，我希望她少拍一點，多受點教育，慢慢培養。」

林品彤也分享自己很愛演戲，會繼續演下去，但現階段仍會以課業為主。至於未來如何突破自己？劇組工作人員開玩笑說：「接下來要演男主角才能突破了。」全場歡笑連連。