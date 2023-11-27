李安讚林品彤「天才」 盼她少拍點戲多念書
12歲的林品彤在金馬60頒獎典禮成功封后，成為金馬史上最年輕的影后得主，擔任今年評審團主席的李安首站就到「小曉」與電影「疫起」齊辦的慶功宴，李安更大讚林品彤是「天才」。
李安鼓勵新科影后林品彤，「希望教育好，成長發展都健全，（得獎）高興三天就好，慢慢該過的過，把語文加強，演戲是很長的事情。」他也透露林品彤第一輪就勝出，也坦言當時有告訴評審團，「大獎不要想太多，把各種因素排開，就很明顯她是最好的表演，難得的天賦演員」。最後，李安也語重心長表示：「現在不能誇獎她太多，我希望她少拍一點，多受點教育，慢慢培養。」
林品彤也分享自己很愛演戲，會繼續演下去，但現階段仍會以課業為主。至於未來如何突破自己？劇組工作人員開玩笑說：「接下來要演男主角才能突破了。」全場歡笑連連。
金馬獎最佳男配角獎由出道39年的陳慕義拿下，也是個人首座桂冠，在台上致詞時妙語如珠，更一度飆國罵，典禮結束後出席慶功宴，笑稱女兒有囑咐他不能說髒話，讓陳慕義大笑回應「你們都不知道啦，一定要講，每個製片都會這樣啊」，並再次強調得獎後也不會漲價。
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