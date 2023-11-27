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金馬獎得主酸郭台銘「有錢人做怪事」？ 網挖出他還說「KP腦袋空空」

噓！星聞／即時報導
陳慕義是今年最佳男配角。（記者吳致碩／攝影）
陳慕義是今年最佳男配角。（記者吳致碩／攝影）

今年第60屆金馬獎最佳男配角得主陳慕義，在台上致詞時除了巧妙描述電影幕後工作人員的辛苦情況，還提到「最近不是台灣有一個人很有錢，做了一堆奇奇怪怪的事情」，被認為是在指鴻海創辦人郭台銘，網友也再挖出他8月初的一則臉書貼文，疑在暗諷總統候選人柯文哲。

陳慕義今年以電影「老狐狸」中投資房地產致富的商場大亨「謝老闆」，奪得金馬獎最佳男配角。他在頒獎典禮後台表示自己從影多年，大多都是演廟公、流浪漢，還躺過三次棺材，這次終於演了有錢人。話鋒一轉，他暗指台灣最近也有一個有錢人，做了一堆奇奇怪怪的事情。

此外，陳慕義8月時在臉書用英文寫道「There is a guy whose brain is divided into 2 parts,in the left part there is nothing right,and in the right there is nothing left,this guy’s name is KP,kindergarten professor（這人腦子分成2個部分，左腦沒有正確的東西，右腦則是什麼都沒有，這家伙名叫KP，幼稚園教授）」。結果不少網友大讚「形容的太精準了」、「太優秀 必須朝聖一下」、「朝聖先知」。

臉書 投資 郭台銘

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