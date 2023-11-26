金馬慶功／吳慷仁摘帝一下台就抱邵雨薇 甜曝慶祝方式

邵雨薇配音動畫「八戒」獲得金馬獎肯定，甜洩「吳慷仁每天都感謝我」。（瀚草文創提供）

動畫片「八戒」獲得第60屆金馬獎「最佳動畫長片」，該片配音陣容強大，找來邵雨薇、劉冠廷、許展榮、許展瑞共同配音，眾人一起出席慶功宴，邵雨薇被問到男友吳慷仁甫奪影帝，致詞時卻沒特別感謝她，但她完全不在意，不過兩人一下台就擁抱，「反正他每天也都在謝我，我也很怕被叫到，表情會不知道怎麼管理。」

導演邱立偉與監製湯昇榮合作動畫電影「八戒」籌備已久，表示台灣動畫發展不易，這部電影能夠獲獎，要感謝各界給予的協助，除了最佳動畫長片項目之外，該片也入圍 最佳動作設計，導演則說動畫要準備動作戲原本就很難，需要極大的開創性，要有更多的想像空間去拍追逐戲、打鬥戲，「只能說去電影院 看非常值得」。

「這群人」展榮、展瑞為電影配音，直呼感覺很特別，並說未來有機會，希望「八戒」能改編成歌舞劇，讓劉冠廷聽了直苦笑，「唱歌...比較難耶，除非喝很醉吧」。