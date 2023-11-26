超猛星光二班 林柏宏、方志友嫩樣曝光 網驚：訓練班

林柏宏當年參加「超級星光大道」節目。（取材自YouTube）

台灣演員方志友以電影「本日公休」擊敗強勁對手，勇奪金馬60最佳女配角，25日頒獎典禮上台領獎前，只見她難掩激動神情，而林柏宏則一路幫她提著裙擺護送台上，這一幕暖心舉動也勾起不少網友回憶，而方志友也是繼林柏宏、李千娜之後，「星光幫」第三位拿下金馬獎的得主，令網友大讚：「星光二班根本演員訓練班」、「星光二班專出厲害演員！」。

方志友2007年以「超級星光大道 」選秀節目出道，當年她年僅17歲，拿下第二屆「超級星光大道」第19名後，她轉戰戲劇圈，陸續參與多部戲劇、電影作品，2020年首度在「粉紅色時光」擔任女主角，今年以「本日公休」首度入圍 金馬即打敗陳意涵、萬芳、劉奕兒、梁雍婷等強勁對手，勇奪金馬女配角獎。

同樣是「星光二班」的林柏宏，2009年以「帶我去遠方」踏進電影圈，今年以「關於我和鬼變成家人的那件事」角逐影帝，雖然最終失利，但他早在2016年就以「六弄咖啡 館」榮獲第53屆金馬獎最佳男配角。

出身「星光二班」的李千娜出道以來，演過不少電視、電影作品，2010年以電影「茱麗葉」奪得金馬最佳新演員，為「星光二班」開啟金馬之路，之後她3度入圍金鐘獎，2017年以「通靈少女」拿下金鐘獎迷你劇集女配角獎，2019年她還以「查某囡仔」入圍金曲獎年度專輯、台語專輯、台語女歌手獎，成了三金藝人。