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金馬慶功宴最萌 李安抱「年少日記」河馬玩偶笑得超靦腆

記者蘇詠智／即時報導
李安抱著「年少日記」的道具河馬玩偶，有種意外的靦腆。（光年映畫提供）
李安抱著「年少日記」的道具河馬玩偶，有種意外的靦腆。（光年映畫提供）

每次李安返台出席金馬頒獎典禮，結束後都會一整晚陸續前往所有劇組各自的慶功宴，給大家鼓勵，金馬60也不例外。今年勇奪觀眾票選最佳影片、最佳新導演的香港片「年少日記」，是他整晚跑場的最後一站。該片導演、也是新出爐金馬得主的卓亦謙，不只開心和李安見面，也完成心願，讓李安抱著片中的道具—河馬玩偶拍照，留下李安整晚跑各大慶功宴中最萌、最卡哇依的一張照片。

「年少日記」情節提到國小男孩被超重視成績的父親言語暴力折磨到生無可戀，以及中學校園內的師生關係疏離等沉重內容，卻是重視學業的華人社會觀眾都能感同身受，不只在台灣被觀眾票選為今年最佳影片，連角逐正式的金馬獎最佳劇情片，都和最後得主「石門」一路纏鬥到最後一關，表現非常突出。卓亦謙透露，自己性格比較悲觀，還以為可能會空手，想到當初提出這部片的拍攝企劃，有些老闆光看這故事就問他沒別的可以拍嗎？沒想到片子能在香港以外的地方被看見。儘管得了金馬獎，他希望下一部片的題材跟「年少日記」不一樣，因此又會是新的開始，還是不太有信心。

惜才、愛才的李安，鼓勵卓亦謙繼續拍下去，卓亦謙對於科幻、喜劇、動作等片型都很有意願想挑戰，剛好李安也是不愛自我重覆，喜歡拍沒拍過的東西，這一點不謀而合。「年少日記」裡的河馬玩偶，其實是卓亦謙自己的，除了拍片時用做道具，這一次來台參加金馬，也都帶著一起跑遍各活動，有如幸運符，他和女友都很希望李安能夠也抱著這河馬玩偶拍照，李安也滿足了他們的願望。他在領獎致詞時特別謝謝女友，其實內容是他要到會場時才想的，女友是一直提醒他，要是得了獎只有90秒謝謝所有人，希望他不要不小心有缺漏，沒想到他沒忘了自己，驚喜又感動，忍不住哭出來。

片中演出令人落淚的天才童星黃梓樂，熬了一整晚都累到趴在桌子上睡了，碰到記者來訪問，又很敬業的起身回答問題，前途不可限量。他認為「老狐狸」陳慕義是前輩，非常值得獲獎，這一次來台參加金馬活動，對於訪問中主動幫他在台上把粵語翻成國語的陳澤耀印象深刻，感謝對方的照顧，之後他很想嘗試拍喜劇片。

而飾演男主角盧鎮業妻子的陳漢娜，藉著金馬獎活動可以見到滿島光、役所廣司等日本大牌演員，已感覺像作夢，她也很欣賞吳慷仁，不過當吳慷仁經過她身邊，她卻不敢上去攀談和合照。卓亦謙也表示吳慷仁是很出色的演員，期待有機會可以合作。

「年少日記」揚威金馬，近來在香港上映後也好評不斷，監製爾冬陞也發表感想：很想來見見老朋友，尤其是青霞拿奬，錯過了的確有點遺憾。可是還要協助另一位導演趕後期，所以無法出席，𧫴此致歉。想對卓亦謙、和所有年輕導演說：「你們不用謝謝監製，因為監製只是幕後的幕後；一部戲能不能開得成，還是要看導演有多堅持。」謝謝大家支持香港電影！

另一監製黃家怡則表示：我自己也希望感謝導演想了個這麼好的劇本。謝謝監製爾冬陞的信任和支援。很感激台前幕後的所有工作人員和無條件幫忙的朋友，大家的付出和努力讓這套電影很有愛。

「年少日記」慶功宴，導演卓亦謙（中握獎座）與女友依偎，陳漢娜（左二）等演員也出席...
「年少日記」慶功宴，導演卓亦謙（中握獎座）與女友依偎，陳漢娜（左二）等演員也出席。（光年映畫提供）
李安（左起）、卓亦謙、李屏賓在「年少日記」慶功宴上相聚。（光年映畫提供）
李安（左起）、卓亦謙、李屏賓在「年少日記」慶功宴上相聚。（光年映畫提供）
卓亦謙（左）與黃梓樂在「年少日記」的傑出表現受到金馬獎的肯定。（光年映畫提供）
卓亦謙（左）與黃梓樂在「年少日記」的傑出表現受到金馬獎的肯定。（光年映畫提供）

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