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華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

19歲前打過40份工 吳慷仁昔被吐槽：一輩子演不到男主角

記者陳慧貞／即時報導
吳慷仁開心以「富都青年」稱帝。（記者李政龍／攝影）
吳慷仁開心以「富都青年」稱帝。（記者李政龍／攝影）

吳慷仁以電影「富都青年」中零台詞奪下金馬60最佳男主角獎，過往背景也一一被起底。國中時期就開始打工貼補家用，做過水電箱焊接工、工地粗工、餐廳服務生、擺地攤等，19歲前已換了超過40個工作，人生的歷練造就他成功稱帝。

金馬獎頒獎典禮前一天(24日)，吳慷仁才剛過41歲生日，以往外界看他為角色忽胖忽瘦，2016年在「白蟻-慾望謎網」中飾演戀物癖患者，靠著只吃青菜過日，瘦到56公斤，隔年他又為「麻醉風暴2」演更生人，一口氣吃胖30公斤，更令人咋舌的莫過於為了演出「斯卡羅」中的社寮老大「水仔」的貪婪，半年內從70公斤瘦到59公斤，還刻意將皮膚曬黑，詮釋150年前的底層人物，除了外型的改變，他還大啖鹹魚、跪地吃米學狗叫，讓網友看了「百感交集」，被譽為「用生命力量在演戲的演員」。

27歲當調酒師時認識導演李啟源而踏入演藝圈，吳慷仁透露剛入行時，曾被吐槽：「慷仁，你就好好演戲，你一輩子也演不到男主角。」但2016年，他就憑「一把青」拿下金鐘視帝，往後成了金鐘常客，他從不否認自己是「苦工型演員」，「我不會令大家失望的，我會再來，也許我們不是最有天分的，但是我們總是可以當最努力的那一個。」

吳慷仁在「富都青年」飾演甘於接受命運安排的聾啞人士。（甲上娛樂提供）
吳慷仁在「富都青年」飾演甘於接受命運安排的聾啞人士。（甲上娛樂提供）
吳慷仁演出「斯卡羅」。（公視提供）
吳慷仁演出「斯卡羅」。（公視提供）

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