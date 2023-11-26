19歲前打過40份工 吳慷仁昔被吐槽：一輩子演不到男主角

吳慷仁開心以「富都青年」稱帝。（記者李政龍／攝影）

吳慷仁以電影「富都青年」中零台詞奪下金馬60最佳男主角獎，過往背景也一一被起底。國中時期就開始打工貼補家用，做過水電箱焊接工、工地粗工、餐廳服務生、擺地攤等，19歲前已換了超過40個工作，人生的歷練造就他成功稱帝。

金馬獎頒獎典禮前一天(24日)，吳慷仁才剛過41歲生日，以往外界看他為角色忽胖忽瘦，2016年在「白蟻-慾望謎網」中飾演戀物癖患者，靠著只吃青菜過日，瘦到56公斤，隔年他又為「麻醉風暴2」演更生人，一口氣吃胖30公斤，更令人咋舌的莫過於為了演出「斯卡羅 」中的社寮老大「水仔」的貪婪，半年內從70公斤瘦到59公斤，還刻意將皮膚曬黑，詮釋150年前的底層人物，除了外型的改變，他還大啖鹹魚、跪地吃米學狗叫，讓網友看了「百感交集」，被譽為「用生命力量在演戲的演員」。