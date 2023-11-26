金馬慶功／李安要12歲影后：高興3天就好 逼哭王柏傑

林品彤出席疫起、小曉 慶功宴。（記者吳致碩／攝影）

第60屆金馬獎頒獎典禮於25日晚間落幕，12歲林品彤以「小曉」封后，成為金馬史上最年輕的影后得主，擔任今年評審團主席的李安首站就到「小曉」與電影「疫起」齊辦慶功宴的場地，李安大讚林品彤是「天才」。

李安鼓勵新科影后林品彤，「希望教育 好，成長發展都健全，（得獎）高興3天就好，慢慢該過的過，把語文加強，演戲是很長的事情。」他也透露林品彤第一輪就勝出，也坦言當時有告訴評審團「大獎不要想太多，把各種因素排開，就很明顯她是最好的表演，難得的天賦演員。」最後，李安也語重心長的表示：「現在不能誇獎她太多，我希望她少拍一點，多受點教育，慢慢培養。」

林品彤分享自己很愛演戲，會繼續演下去，現階段還是會以課業為主。至於未來如何突破自己？劇組工作人員開玩笑說：「接下來要演男主角才能突破了。」讓大家歡笑連連。

而與影帝擦肩的王柏傑曾在2012年李安執導「少年PI的奇幻漂流」合作過，當時王柏傑演出台灣籍水手一角，李安說王柏傑「變化很大」，更帶著王柏傑到媒體鏡頭前當面大讚：「真的刮目相看，加油，有一天獎會是你的。」讓王柏傑當場感動暴哭。