果然是「東方不敗」 林青霞開心敘舊熬整夜 友人不支

林青霞（右）在金馬典禮後和高愛倫等友人繼續開心敘舊。（取材自「高愛倫字裡行間三餐四季」臉書）

永遠的女神林青霞返台接受第60屆金馬獎頒發「終身成就獎」，不僅再次以絕代風華照耀全場、令影壇年輕後輩拜倒在前輩丰采之下，也讓新生代的觀眾見識到何謂真正的超級巨星，全身上下自帶強大光環，難以忽視。正當網友們熱烈討論「林青霞年輕時有多正」，她卻開心繼續和老友們敘舊、同樂，而且精力過人，玩到凌晨4時，大家都體力不支想回家休息，她的眼睛仍閃閃發亮。

與林青霞相交數十年的資深媒體人、暢銷作家高愛倫，不但在林青霞走上金馬典禮的舞台領取榮譽時，和夫婿坐在台下為她感動，也連續兩晚陪她及一些老友餐敘、玩樂，在個人粉絲專頁上寫道：「東方不敗又把大家打敗了 #每個人從單眼皮瘋到雙眼皮 #再從雙眼皮倦到三眼皮 #她從高跟鞋玩到換平底鞋 敘舊到凌晨四點，大家都垮了，只有她眼睛發亮，要大家玩到想趴下再回去...

多年不曾熬夜，我的確玩不動的趴下來了，躺在床上無法入眠，因為腦袋放電不停，閉著眼睛到中午都起不來，頭昏腦脹....頭昏腦脹....還啞了嗓子。」