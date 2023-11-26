金馬60／文藝世代華服爭輝 林青霞壓軸書卷氣

林青霞白色襯衫與黑色亮片長袍，配襯簡約經典的鑽石珠寶，風雅中貴氣。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）

金馬60紅毯文藝氣質，在壓軸的林青霞亮相時掀起高潮。這位永遠的巨星，身穿一件白色長襯衫洋裝和綴滿亮片的黑色長袍走上紅毯，衣襬搖曳流露書卷氣息，短髮下的大克拉單鑽耳環點亮雍容貴氣，長長短短的多層項鍊與垂墜長袍綁帶的隨興氣息，則呼應她的自在從容。

在金馬歡慶60屆的此刻，今年的紅毯上，恰到好處的珠寶，配上讓穿著者感到自信的華服，展現屬於這個時代內外兼美的文藝氣質。

向來稱霸紅毯的資優生林志玲 ，選穿VALENTINO高級訂製服，金屬銀光立體花朵鏤空禮服搭配TASAKI珍珠鑽石珠寶，她表示不僅代表金馬璀璨60，也象徵她對電影人繼續發光發熱的熱切期待。呼應演出作品賽博龐克風格，邵雨薇選穿年輕北歐品牌GOWNSANDROSES的芥末黃色禮服，襯托膚色和簡約妝髮，側腰挖空展現螞蟻腰，一對寶格麗耳環亮眼也富巧思。

日本文青女神滿島光選穿Dior黑色刺繡禮服，領口裝飾手工鉤織蕾絲，耳畔點綴兩顆紫色玫瑰，一派清新優雅。李心潔選穿紀梵希（GIVENCHY）黑色高級訂製服純絲禮服，背處妝點珠串與鑽飾低調奢華細節，流露成熟性感魅力。謝盈萱的禮服以短版上衣搭配緞面高腰長裙，髮型與Tiffany & Co.垂墜鑽石耳環搭配得宜。

邵雨薇穿GOWNSANDROSES挖空禮服、配戴寶格麗珠寶。（聯合報金馬採訪團隊／攝影）

身為香奈兒品牌大使的桂綸鎂，長袖黑色的高級訂製服，綴滿刺繡的上衣搭配線條修長斜紋軟呢亮片長裙，增添豐富層次光影，胸前裝飾的彩色刺繡花果圖騰猶如印象派繪畫，將有點難度的藝術風駕馭得很完美；同樣是香奈兒的經典斜紋軟呢，王渝萱的不對稱斜紋軟呢外套與黑銀色山茶花刺繡絲絨短褲則顯得活潑俏麗。