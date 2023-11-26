金馬60／Lulu主持集滿三金 曹佑寧表現遭轟

Lulu全場表現沉穩，已具大將之風。（記者吳致碩／攝影）

這屆金馬獎由Lulu（黃路梓茵）獨撐大局，開場她一襲繡滿60個「金馬馬頭」的吊帶褲造型自2樓現身，把這次主持當成圓夢之旅，她開心表示：「我終於圓了一個驕傲的夢，那就是主持金馬獎！」她之前主持過金鐘、金曲，出道才12年的Lulu，已集滿「三金」。

Lulu全場表現沉穩，開場介紹今年入圍 的電影人及作品，流暢口條驚艷網友，另外她引言以「兩道光」介紹頒獎人滿島光及許光漢 ，幽默逗趣，網友感嘆主持界終於有新生代撐住場面，還有人不免拿她和陶晶瑩相較：「出道就是像陶子，很慶幸後來的路也追上了」、「覺得她的能力已經超過陶子了，在這個年紀」，認為還好有Lulu，否則台灣三金主持恐將面臨斷層。

紅毯則由老手楊千霈搭配鮮肉曹佑寧，楊千霈正常發揮，不過曹佑寧難掩緊張，不僅念稿語調毫無起伏被網友形容「沒有靈魂」，最後在訪問壓軸的林青霞時，幫忙拿麥克風的他，手愈舉愈高，甚至碰到林青霞的臉還渾然不覺，林青霞轉頭微笑把他的手輕輕往下壓，楊千霈見狀機智化解：「你為什麼偷摸我們青霞姐姐？」林青霞笑答「快塞到我嘴巴裡了」。