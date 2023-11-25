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金馬60／5影后頒女主角 陳淑芳忘詞引連鎖效應笑死觀眾

記者李姿瑩／台北即時報導
五位影后揭曉得獎名單超有戲。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）
五位影后揭曉得獎名單超有戲。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）

金馬60重量級卡司雲集，光是林志玲和北野武搭檔頒獎，就為典禮的第一個獎項大大增光。只是林志玲和北野武身高相差超過10公分，當鏡頭從下往上拍時，纖細的林志玲瞬間變成高大巨人，在鏡頭前相當吃虧。

昨最受歡迎的頒獎段落之一莫過於翻玩電影哏，陳以文拿「愛的小手」抽打阮經天，除了是「周處除三害」橋段，也大酸阮經天10年前在金馬50中途離席，讓他當眾鞠躬謝罪。

陳以文抽打阮經天觀眾叫好。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）
陳以文抽打阮經天觀眾叫好。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）

由五位影后頒發最佳女主角的橋段也是充滿笑點，陳淑芳介紹林品彤時忘詞，引發連鎖效應，李心潔當眾偷看手上小抄，桂綸鎂也卡詞結巴，台上台下笑成一團。但五位影后自成一台戲，陳淑芳主動拿年齡自嘲，照樣獲得如雷掌聲。

今年金馬獎邀請多位日本影人助陣，特別於轉播和典禮現場搭配上即席翻譯字幕，雖然尚無法做到同步，但已經算是一大突破。而北野武、滿島光、妻夫木聰、役所廣司也都得以跳脫背稿的限制，能夠有更活潑的表現和互動。

盧廣仲表演選曲在網路上反應兩極。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）
盧廣仲表演選曲在網路上反應兩極。（本報系聯合報金馬採訪團隊／攝影）

意外的是，昨爭議最多的表演段落竟是盧廣仲在中場獻唱「拍片吔，讚啦！」。他用伍佰的「無聲的所在」和陳奕迅的「最渺小的我」向影人致敬，卻被網友狠批失去原唱的味道，連台語發音都被檢討。然而盧廣仲表現並未失分，是否該拿來和原唱相比較，成為網友爭論不休的話題。

至於片山涼太、洪佩瑜和萬芳演唱原創電影歌曲，穩健表現皆獲得觀眾一致好評。尤其是洪佩瑜首次站上金馬舞台，就展現金曲新人王的紮實功力，和萬芳同台毫不遜色，得到網友「根本是吞CD」的高度盛讚。

享譽國際的小提琴家胡乃元率TC室內樂團以「In Memoriam」為題追思已故影人，搭配李玟演唱「月光愛人」的歌聲，讓不少觀眾不捨落淚。

林志玲 李玟 日本

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