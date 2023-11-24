霍建華拒接工作改當宅男 林心如洩他「天天帶女兒上學」

林心如近日上節目透露霍建華近況。（取材自臉書）

女星林心如 與霍建華在2016年結婚，婚後霍建華便減少工作，兩人女兒「乖乖」如今已經6歲，今年正式上小一。近日林心如鬆口聊起一家三口的平日生活，驚爆霍建華天天都帶女兒上學。

林心如近日在大陸實境秀節目「我們的美好生活」中聊起家庭生活，被問及是否還要拍戲，林心如則解釋因為正逢女兒進校園時期，夫妻倆認為要有多一點時間陪伴女兒，因此決定減少工作，還意外爆料：「她（女兒）爸在的話她爸會去送（上學），我除非是我那天也是有運動，在她學校附近，我就會一起送」。

林心如解釋，女兒上學主要是由霍建華接送，她則在家繼續睡覺。被問到若要送女兒上學該幾點起床？林心如回說：「7點，因為她7點半要出門」，笑稱比開工的時間還要早，一旁馬天宇虧說以前純拍戲還能賴床，現在當媽了就要一輩子這樣下去，林心如笑說：「多甜蜜啊！我覺得就是個甜蜜的負擔」，臉上還露出滿足的笑容。

霍建華自從2019年拍完「大約在冬季」後，直到2021年底才在「華燈初上」現身客串演出。對於外界瘋傳他「沒工作」，他去年接受訪問時則強調，自己不是沒工作邀約，而是「拒接」，目前重心全放在女兒身上。