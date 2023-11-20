我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

裘莉養子怒罵布萊德彼特可怕又卑鄙：讓小孩都嚇到發抖

劉家昌爆10點祕辛抗甄珍：絕不受撤告

記者梅衍儂／即時報導
劉家昌（左起）與甄珍、章立衡母子相互發文攻擊。（本報資料照片）
劉家昌（左起）與甄珍、章立衡母子相互發文攻擊。（本報資料照片）

台灣資深音樂人劉家昌與演員前妻甄珍（章家珍）多日來口水戰不停，為了鉅額財產雙方你來我往，她將他告上法庭，他則瘋狂爆她和兒子章立衡（原名劉子千）的料。劉家昌今（21）日在微博向委託的律師喊話，提出10個論點強調自己不接受撤告，「為了是非善惡，堅決打到最後一口氣」。

以下劉家昌聲明全文：

許律師

一個落葉歸根 回到中國。 想為社會做點事 能安逸渡過晚年的人。

沒想到被告了，還要打官司。

請你代表我，要先確認。

章家珍告我的合法性

在全鷹潭市民眾目睽睽之下，我一個人在這裡奮鬥了十五年的公司。

她既沒來過，也沒做過一天事。怎會突然變成老闆或法人的？

1.請問她跟我是什麼關係？

2.我是什麼職務？

3.她雇用我嗎？有付薪水嗎？十五年喝西北風嗎？

4. 我的金主 方姐過逝後 章家珍才出現 背著我們公章明明在我公司，她叫北京大律師謊報遺失騙了公安，暗地把法人過到她名下 。

北京大律師是什麼來頭。不管到 公安 公商局 都能通行無阻。

我曾為了章家珍。在香港收了公司賣房子的錢（港幣）。 不匯回公司 是侵佔 套匯。刑事犯罪。我報案兩次，公安不受理。

讓我從原告變成了被告。

5.今天她又換了另一批北京大律師來告我。

在公司合法申計報告上萬筆帳上，隨便挑一條。早期我借錢還債的紀錄，與她何關？這種無理取鬧，法官能受理嗎？

6. 一個強盜 清點搶回來的藏貨，發現失主多年前用掉一項，再回來跟失主追討。 有天理嗎？

也只有北京大律師，為了點律師費 ， 斷章取義， 來我們鷹潭鄉下地方撒野，我們要透過司法 ，趕他們滾出去。

7.早期我曾聽過 ，台商一些怨言， 但我堅信 中國是法治國家， 我的事 在過程中 地方政府不經察證，當我是死的，讓我吃了暗虧。

8.在台灣綠蛆全面執政下， 我是唯一敢對著媒體 喊我是中國人的。

晚年回到家鄉 為鄉親做點事。

不能忍受，少數人用公權力，破壞國家的聲譽。

這次的訴訟。我已通知中外媒體一起監督，讓全世界知到，中國是法治國家，司法是公義的

9. 期待法官 傳喚兩照 和所有證人。當面對質。 就一目瞭然。

10. 貪得無厭的 章家珍先前告了華泉，才開了一庭 就撤告了，浪費司法資源 。

許律師 我不接受撤告 八十一歲的人，還會再乎金錢身外之物嗎？

為了是非善惡， 堅決打到最後一口氣。 煩請許律師，把我以上所說和向方姐借款在港台法院公證文件。 呈給我們分案的法官，謝謝你。 劉家昌

北京 劉家昌 香港

上一則

劉詩詩「被迫營業」當舉牌小姐 「落荒而逃」仍被讚美

延伸閱讀

驚世怨偶早就假面？甄珍36年前酸劉家昌「臉皮厚」畫面流出

驚世怨偶早就假面？甄珍36年前酸劉家昌「臉皮厚」畫面流出
向太怒批劉家昌「壞人」 已絕交10多年

向太怒批劉家昌「壞人」 已絕交10多年
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
劉家昌兒章立衡神隱1年 大連打卡曝行蹤

劉家昌兒章立衡神隱1年 大連打卡曝行蹤

熱門新聞

劉亦菲(右)、彭冠英在「玫瑰故事」中的激吻戲吻出聲。(圖／摘自微博)

劉亦菲忘我唇舌激吻 吸吮聲太酥麻700萬人搶看

2023-11-16 09:42
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
湯姆克魯斯在「捍衛戰士」扮演的主角性格，現在看來並不很討喜。圖／摘自IMDb

「捍衛戰士」光環褪色？37年後重看 竟發現一堆問題

2023-11-18 11:03
趙露思在「後浪」中率性、不拘小節，可說是本色出演。(取材自微博)

趙露思入圍亞洲電視大獎最佳女主角 網友群嘲「演技爛」

2023-11-16 21:32
蔡少芬、張晉為兒子慶祝4歲生日。(取材自微博)

50歲蔡少芬曬4歲兒慶生照… 高齡產子曾被說蒼老、憔悴

2023-11-17 08:00
唐禹哲今天被爆出已有私生子。圖／摘自微博

才求婚小13歲富二代 唐禹哲認了有11歲私生子：她知情

2023-11-16 12:48

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國

驚訝嗎…全球最大的豪華車生產國居然不是德國