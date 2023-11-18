大咖男星台下點歌 大爆五月天的傻事

任賢齊驚喜現身演唱會點歌。（圖：相信音樂提供）

台灣團體五月天「好好好想見到你」演唱會16日來到上海的第4場，告五人擔任嘉賓，雙方組成「十全十美天團」，再次同台合體嗨翻現場；點歌環節任賢齊驚喜現身，站在台下點歌，不知情的五月天看到他又驚又喜，一場演唱會讓所有人都「相遇」。

五月天回想第一次來到上海，開記者會時還沒什麼人認識他們，被問及來上海最想做什麼事，他們回：「不知天高地厚的小伙子說，想在8萬人體育場開演唱會，聽完大家都笑了，那時的笑不一樣，連我們也都覺自己不知天高地厚，20年後的今天，接近結束的11月中，我們都站在這，你也來到這裡，一起唱、一起哭、一起跳。」

從8000人上海大舞台唱到8萬人的體育場，阿信感性地說：「如果五月天沒在虹口或8萬人開唱，我想我們唱的一樣開心，不管現場有多少人來，有時我們說朋友不嫌多，只要有一、兩個就夠了，有你們真心『知足』了。」此時嘉賓告五人從舞台緩緩升起，全場沸騰尖叫，而告五人為了擔任師兄演唱會，準備了亮麗造型登場，阿信說：「告五人氣場不同，經過多場萬人演唱會，場場爆滿又成功，變巨星級樂團，服裝預算 也太幅提高了。」

五月天和告五人合體。（圖：相信音樂提供）

點歌環節時，任賢齊站在台下點歌，不知情的五月天看到任賢齊又驚又喜，除了點歌，任賢齊爆料往事，說：「20年前第一次和五月天來上海工作，我們去外灘逛完坐著車經過高架橋，經過8萬人體育場，五月天問我說這裡能開演唱會嗎？我說弟弟別傻了這邊太大了，好像沒人辦過，但因為你們這裡剛剛好，看似不可能被五月天一個一個實現，所以夢想是偉大的。」因此來到上海體育場看五月天表演特別感動，並點了充滿故事性的「任意門」獻給全場歌迷。