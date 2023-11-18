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Melody看小S床戲 被小孩敲門嚇到

記者李姿瑩／綜合報導
Melody（左）、徐熙娣「康熙來了」結束後首度合體。（記者王聰賢／攝影）
Melody（左）、徐熙娣「康熙來了」結束後首度合體。（記者王聰賢／攝影）

台灣女星Melody和小S日前為時尚品牌咖啡廳站台，Melody恢單後美出新高度，從金鐘獎到商業活動，每次現身都是全場焦點。她坦蕩面對離婚話題，感嘆：「這一路走來風風雨雨，誰沒有苦呢？」

Melody和小S自「康熙來了」收攤後再也沒公開合體，如今同台心境上已大不同。Melody過去全心為家庭付出，連閨密聚會都沒辦法出席，現在還是忙著照顧小孩和衝刺工作，一到晚上9點就想躺平，根本懶得出門約會。

不過她日前趁空追「此時此刻」，看到小S與吳慷仁的親密戲，正當臉紅心跳之際，明明應該熟睡的小孩突然開門進來問「媽媽在看什麼」，嚇得她直呼人不能做壞事。

小S建議她也嘗試拍情欲戲，Melody害羞婉拒，沒辦法接受尺度過大。小S說，自己其實也沒辦法像「色戒」一樣三點全露，不管對手演員是不是梁朝偉，她還是要顧慮小孩感受。

小S沒有因拍戲增添閨房樂趣，她說現在和老公許雅鈞互動就是老夫老妻，很久沒有性生活，根本不會想碰對方，頂多就是出門前親吻道別。「就算親也是要兩人都很健康狀態碰一下，因為他很怕感冒。」

未來Melody不排斥再談感情，希望另一半懂得和她溝通，能提供情緒價值。除了心靈上的陪伴，實質上親密接觸也不能少，性事和各方面都要合拍。她走過這一遭，體會到「冰凍三尺非一日之寒」，深感婚姻關係惡化多半是經年累月的問題堆積，所以一定要保持溝通習慣，有事情馬上說開。

而她先前到大陸主持「再見愛人3」，透過實境節目與多對夫妻探討婚姻危機。她和幾位藝人的金句片段在網路上引發不少共鳴，但她不會把節目內容投射到自己身上，一切公私分明，現在最大的目標就是每天都活得精采漂亮。

小S 梁朝偉 咖啡

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