陸元琪遇3次渣男 甩了爛賭小男友

陸元琪下定決定要往前走了。（取材自臉書）

今年53歲的台灣女星陸元琪自證吸渣體質，今年初和小21歲的南韓 小鮮肉陷熱戀，沒想到意外發現他有另一面，「其實宇宙不斷向我出同一張試卷，題目一樣，只是換不同的人，而我到底有什麼毛病，怎麼能讓自己重複這麼多次…」。

陸元琪前陣子經歷一場痛苦的失戀。對方是南韓人，從事旅遊業，陸元琪年初赴韓當代購時相識，台韓互動談起一段相差超過20歲的戀情，但也因為是長距離，對方很多背景及故事她無法精確掌握，直到年中才開始發現不對勁。

她說，相愛時當然甜蜜，但後來慢慢發現，他嘴上說的承諾都無法做到，「那一個月，他說要來台灣看我，卻不斷跳票，後來才發現，他人在另一個國家的賭場裡，輸得一塌糊塗，甚至無法抽身，我跳出來看清楚他各種謊言，也喚起我的記憶，原來這些年，交往過的渣男，都如此似曾相識」。

陸元琪跟袁惟仁離婚7年，當時袁已有小三。離婚後她交了小11歲新男友，幾個月後才發現他其實還有正宮女友。這次跟韓男分手，她嘆，人生連續遇到三次渣男的機率到底有多高？幾天前，她跟其他姐妹淘們在KTV裡辦了一場另類的愛情告別式，一半以上的時間都在哭，「這次連兒子、女兒都早要我跟他分手，最後下決定時，我抱著他們倆大哭」。