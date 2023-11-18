賈靜雯大戰小鮮肉 下半身剩內褲
台灣女星賈靜雯在「此時此刻」中與曾敬驊上演辦公室激情戲，下半身被脫到只剩黑色內褲，日前她出席代言活動，被問是否有特地保養「三角地帶」？羞笑說：「平常都有在保養。」內褲花色則是劇組先挑好，但坦言擔心被拍得不好看，上戲前有特地檢查一下身體。
賈靜雯透露是第一次挑戰那麼大尺度的情欲戲，「我知道有一天會要挑戰不同尺度的戲」。曾敬驊也是「第一次」，兩人都很緊張，但賈靜雯拿出前輩風範，特意聊天讓彼此放鬆。至於劇中被虧「母子戀」，賈靜雯大方表示，兩人相差24歲，確實可以當母子，「外表不像就好」。
賈靜雯的老公修杰楷就是「此」劇製作人，當天與蔡淑臻、薛仕凌出席酒商活動，被問有網友覺得演出第二單元的郭雪芙變胖，他直呼：「你們好嚴格喔！」認為對方狀態一直很好。但郭雪芙自稱是為戲增肥、犧牲，修杰楷尊重她的說法，「我覺得她是非常敬業的演員」。
蔡淑臻剛拿下金鐘視后，她坦言從模特兒轉演員的路走得滿漫長顛簸的，近來忙於「女外科2」劇本開發，會開始水深火熱，演員都還沒定，如果角色適合也可以找修杰楷和薛仕凌。金鐘視帝薛仕凌則表自己就是不斷去超越，跳出舒適圈去嘗試新的事情，接下來的作品也在前期準備中，會以不一樣面貌跟大家見面。
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