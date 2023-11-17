「婉君」俞小凡隔21年現身：不排斥復出拍戲

俞小凡當年因為演出瓊瑤的戲劇，紅極一時。(記者李政龍／攝影)

59歲的昔日瓊瑤劇當家花旦俞小凡，消失螢光幕多年，近日出席「瓊瑤女郎．時代倩影」影視劇照展開幕活動，身材削瘦的她狀態極好，直言「我滿想念台灣粉絲，一直沒機會公開露面」。她透露多年前遭詐騙4000多萬台幣幸運拿回賠償，近期斜槓投資 鐵板燒餐廳，大推自家餐廳：「我認為是全台北市值得去一次的地方。」

俞小凡將近21年不在台灣，消失螢光幕多年的她，直言會想再拍戲，有適合的劇本不排斥復出，聊到近況她表示，疫情期間和友人一起投資餐飲，在大直五星級飯店開設鐵板燒餐廳，抱著學習的心態，也負責吧檯工作，還不忘向媒體行銷：「我們的食材新鮮直送，店內裝潢也幾乎都是百年歷史的骨董，是很值得來一次的地方。」

回憶起34年前演出「婉君」，她表示當時劇組在北京 取景，走遍各地景點，但因兩岸還未正式開放，得隨身帶台胞證，也不能亂提政治話題，使用的還是外匯券而不是人民幣。

她2019年遭詐騙集團 騙走4000萬台幣，被問起此事，俞小凡欲言又止，僅表示錢有拿回來，其他不方便透露太多。她日前帶著18歲愛女出席張晨光兒子婚禮，意外獲得媒體關注，俞小凡也表示女兒對演藝圈滿有興趣，不過目前還在念書，出道時機還要再看看，「我會告訴她很辛苦，必須完全靠她自己，而且還要有高EQ，她對唱歌演戲都滿有興趣」。