曹格開唱遭男粉告白 開放「讓大家摸個夠」

曹格在半個月內完成七場巡演。(圖：滾石唱片提供)

曹格半個月內完成七場「別具一格」巡演，他在上海場激動表示：「這些歌裡的痛，我已經都感受過了，我知道這個痛了，我可以繼續往下走了！」允諾歌迷會繼續好好唱歌，好好生活，喊話「明年出新歌給大家聽」。

藉著此次巡演重新出發，曹格靠著運動、飲控成功瘦身三公斤，演唱過程跟歌迷頻頻近距離互動，像是拿大家的手機自拍、幫歌迷拍攝自拍視角的影片，其中唱到「數到5答應我」時邀請粉絲玩遊戲，當看到看見一頭長髮的大美女時，他竟臉紅害羞說到：「好像太近距離接觸了！」

有趣的是他會即興挑人對唱「梁山伯與茱麗葉」，結果多次被男粉絲搶麥當場告白，在成都場時則有許多激動歌迷趁他走下台時，把他全身摸透透，曹格不禁笑說：「今晚就讓大家摸個夠！」他期望明年演唱會能夠重返台北，表示：「能把『別具一格』這個演唱會做出來，對我來說本身就是一個了不起的『奇蹟』，所以明年的新計畫就是再創一個『奇蹟』，繼續辦演出唱到爽！」

他更搶先預告如果Joe有假期的話，預計明年帶兒子參加北京 場跟大家一起玩，以帥兒為榮的他更笑說：「接下來其他場巡演如果Joe有拿到假期，我一定會請他到現場跟我一起唱歌！」