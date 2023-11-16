伊能靜報喜 小哈利3年大學畢業

伊能靜分享兒子小哈利提早修完紐約大學學業。(取材自微博)

55歲女星伊能靜過去和庾澄慶（哈林）有一段婚姻，2015年與小10歲大陸演員秦昊再婚，育有1女。近日伊能靜透露兒子小哈利 只花3年就修完紐約大學 導演系學分，提早大學畢業，為兒感到十分驕傲；而女兒目前唸小學，在育兒的道路上，她體會兩次完全不同的經歷，大呼「上天給我的生命體驗真的太豐厚了，我知道這是我最好的一生了」。

伊能靜在微博 發文分享，兒子花3年時間讀完4年大學，「他依然是那個，非常清楚自己在做什麼的孩子」，她曬出小哈利兒時照，感慨道：「彷彿才剛剛送他去學校，如今我有了一個大學畢業的孩子，腦中晃過他還在懷裡的樣子，時間荏苒，他已經成年了。」

伊能靜透露問過小哈利對於畢業後的規畫，小哈利聲稱會跟教授討論，將想拍的片子拍完，也會開始實習找工作，早有自己的想法，此點也令伊能靜感到欣慰。

提到女兒早上醒來後跑來抱住她，問：「媽媽我可以永遠跟你在一起嗎？」伊能靜親吻女兒回應：「只要你願意，媽媽會永遠都在」，她感慨在不同年紀體會兩次陪伴孩子長大「在那一瞬間我心中了無遺憾，我知道這是我最好的一生了」。

上述那段話直接戳中網友心，大讚「她的文筆真好，真心的誇獎」、「這句話我看哭」、「希望將來有一刻，我也能講出這句話」、「一個媽媽襯托出對兒的驕傲與自豪」。